1. Mai 2019, 18:43 Uhr Mitten in Bayern Das Kleinste Deutsche Eck

Der allerkürzeste Weg von Salzburg in den ebenfalls salzburgischen Pinzgau führt über Karlstein in Bayern, einem Ortsteil von Bad Reichenhall. Inzwischen bedauern dort schon manche, dass die Straße so gut ausgebaut ist

Kolumne von Matthias Köpf

Wahrscheinlich hat sich schon Carl Benz verfahren mit seinem Patent-Motorwagen Nummer 1 von 1886, aber da war er auch nicht der Erste. Es werden sicher schon lange vorher Ochsengespanne in engen Gassen gesteckt sein, sich Eselskarren im Wald verfranst haben. Richtig Fahrt aufgenommen scheint die Sache erst mit den Navigationsgeräten zu haben, doch das kann auch daran liegen, dass die Menschen so gerne hören, lesen und glauben wollen, sie selber seien halt doch noch ein bisschen orientierter als diese Dinger. Jedenfalls haben die Navis schon zahllose Lieferwagen auf Bergpfade und Reisebusse auf Forststraßen geschickt, Tieflader sich in Torbögen verkanten und Sattelschlepper in Siedlungsstraßen stecken lassen. Und sie haben das Kleine Deutsche Eck noch kleiner gemacht. Sehr zum Ärger der Menschen in Karlstein.

Denn die Karlsteiner, insgesamt werden es so um die 2000 sein, wohnen praktisch am Kleinsten Deutschen Eck, seit die Navigationsgeräte all den Österreichern und sonstigen Vorbeifahrern den allerkürzesten Weg von Salzburg in den ebenfalls salzburgischen Pinzgau weisen. Dieser allerkürzeste Weg führt natürlich nicht über das Große Deutsche Eck, also über die Autobahn Richtung Rosenheim, das Inntaldreieck und Kufstein, und er führt allzu oft auch nicht mehr über das Kleine Deutsche Eck, also über Bad Reichenhall und dann die B21 nach Schneizlreuth und den Steinpass nach Lofer. Denn über die Staatsstraße 2021 von Bad Reichenhall über den Ortsteil Karlstein, den Thumsee und den Antoniberg nach Schneizlreuth ist es noch mal fast zwei Kilometer kürzer, und eine Lastwagenmaut wie neuerdings auf der B 21 gilt dort auch nicht. Inzwischen bedauern schon manche, dass die Straße so gut ausgebaut ist, dass dort so schnell kein Laster mehr stecken bleibt. Der Reichenhaller Stadtrat hat eine Tonnagebeschränkung für den Abschnitt beschlossen, aber ob er damit durchkommt, ist noch offen.

Am besten wäre es für die Karlsteiner, die ganzen Österreicher würden einfach "Deutsches Eck" in ihre Navis tippen. Dann würden die sich nämlich wahlweise in schmalen Straßen in Dillingen an der Saar oder in Gemünden im Hunsrück festfahren - oder gleich in Koblenz mit der Mosel in den Rhein münden.