18. November 2018, 18:59 Uhr Mitten in Bayern Das Bangen eines Bahnreisenden

Der Winter kommt, da müssen Bahnfahrer stark sein. Aber auch bei gutem Wetter hilft es, gute Nerven zu haben. Denn irgendwas ist immer

Kolumne von Maximilian Gerl

Es gibt Tage, da scheint nichts zu funktionieren; Tage, da müssen Bahnfahrer stark sein. So wie neulich in Bamberg. Es ist grau, windig und kalt genug für Atemwölkchen. Trotzdem könnte es schlimmer sein, der Zug nach München hat nur 40 Minuten Verspätung, der nächste auch. Der übernächste auch. Überhaupt scheint wenig gen Süden zu fahren. Die Bahn-App verrät in Echtzeit, was fehlende Durchsagen verschweigen: Der erste Zug hat ein nicht näher spezifiziertes Problem, der zweite kämpft mit einer Signalstörung, der dritte mit einer Weiche. Die Experten unter den Wartenden vertiefen sich in Ursachenforschung: "Heutzutage fällt der Zug schon aus, wenn die Tür kaputt ist", sagt ein Mann mit Aktentasche. Wissendes Nicken anderer Männer mit Aktentaschen. Am Nachbargleis steht der Main-Spessart-Express nach Frankfurt herum. Neben der Tür pappt ein Aufkleber des "Bahnlands Bayern", Slogan: "Zeit für dich". Selten war Werbung wahrer.

Der Zug mit dem Problem schafft es nach Nürnberg. Bei der Einfahrt sehen Passagiere auf dem Nachbargleis Arbeiter an einer Signalanlage, einer haut mit dem Hammer herum, während der Kollege nach Zügen Ausschau hält. Am Schluss montieren sie den Kasten ab und schieben ihn in einer Schubkarre davon. Keine Anlage, kein Problem. In der App haben sich derweil die Verspätungen Richtung München summiert. Bei einem ICE sind es 80 Minuten, bei einem Folgezug knapp 60. Auch in Nürnberg bläst der Wind über den Bahnsteig. Ein Zug zuckelt vorbei, das Ziel laut Anzeige: "S- Bahn München". Selbst der Nahverkehr scheint durch den Wind. Dass der nächste ICE - nur 20 Minuten Verspätung! - mit geänderter Wagenreihung und ohne Reservierungsanzeigen fährt, ist folgerichtig. Das bordeigene Unterhaltungsprogramm besteht aus einem außerplanmäßigen Halt in Rohrbach, um Passagiere aufzunehmen. Ein ICE ist dort liegengeblieben. Hinterm Fenster zieht eine Rollkofferkarawane durch den Nebel. Eine Frau schickt per Handy die Kunde ihrer Rettung nach Hause: "Ich bin in einem Katastrophenzug."

Der Winter hat gerade erst begonnen, Bahnfahrer müssen stark sein. Sie dürfen sich auf "witterungsbedingte Störungen im Betriebsablauf" freuen.