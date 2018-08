28. August 2018, 16:28 Uhr Mitten in Bayern Bushäusl mit Stolperfalle

Wenn es regnet, und das soll es es hin und wieder in Alteglofsheim, ist es schon praktisch, eine überdachte Bushaltestelle zu haben. Wenn da nicht dieser Zaun wäre.

Kolumne von Andreas Glas

Neben Katzenbildern und Pandavideos verbreitet das Internet auch Menschliches, das den zerstreuungslustigen Bürger mit Heiterkeit infiziert. Besonders beliebt sind Bilderstrecken, die den Dilettantismus anderer dokumentieren und den Betrachter beiläufig mit der eigenen Unzulänglichkeit versöhnen. Etwa Fotos von Balkonen ohne Balkontür. Von freistehenden Gartentüren ohne Gartenzaun. Von hüfthoch in Hausmauern eingebauten Geldautomaten. Von Treppen, die ins Nichts führen. Von Klorollenhaltern, die drei Meter neben der Kloschüssel in die Wand montiert wurden. Eben Fotos, die den Betrachter der mutmaßlichen Bausünden gehässig rufen lassen: "Boah, wie gehirnamputiert kann man sein?!"

Wer so ein Bild mal in echt sehen will, dem sei ein Ausflug nach Alteglofsheim bei Regensburg empfohlen. Dort, an der Kirchfeldstraße, steht ein Bushäusl. Stabil im Boden fixiert, astrein metallumrüstet, tipptopp verglast. Jetzt kommt's: Das Bushäusl steht in einem Reihenhausgarten, hinter einem Zaun, ohne Zauntür in der Nähe. Man gönnt sich ja sonst nichts, denkt man über den Reihenhausbesitzer und sein privates Busgartenhäusl. Nur denkt man da falsch. Es ist tatsächlich die Gemeinde gewesen, die das Häusl hinterm Zaun platziert hat - unerreichbar für alle ungeübten Kletterer in Alteglofsheim. Boah, wie gehirnamputiert kann man sein?!

Die Mittelbayerische Zeitung hat diese Frage jetzt mal dem Bürgermeister gestellt. Na ja, zumindest sinngemäß. Die Erklärung des Bürgermeisters ist fast ein bisschen enttäuschend. Da es in Alteglofsheim manchmal regnet, hat der Reihenhausbesitzer der Gemeinde ein Stück seines Gartens verpachtet. Dort hat die Gemeinde dann das Bushäusl hingebaut. Mit dem Ergebnis, dass das Fundament des Häusls am Ende acht Zentimeter höher war als der Gehsteig. Wegen Stolpergefahr baute die Gemeinde den zunächst abgebauten Zaun wieder auf und arbeitet nun daran, die Stolpergefahr zu beseitigen, bevor sie das Häusl offiziell eröffnet. Der Zaun ist also gar kein Dilettantismus, sondern eine vorübergehende Schutzmaßnahme. Das Foto, davon ist auszugehen, wird im Netz trotzdem seine Kreise ziehen. Und den unwissenden Betrachter mit Heiterkeit erfüllen.