Es ist ja derart kompliziert mit diesen Vorschriften, Normen und Gesetzen: Außer man lässt sich davon nicht verrückt machen, so wie in Bad Aibling

Dass das Bauen eine schwierige Sache sein muss, dürfte klar sein, schließlich gibt es dafür Profis. Nicht umsonst dauert zum Beispiel eine Maurerlehre drei Jahre und ein Studium der Architektur oder im Bauingenieurwesen ist jedenfalls auch nicht kürzer. Diese lange Ausbildungszeit wird allerdings nur zum Teil dafür genützt, möglichst komplizierte Arbeits- und Entwurfstechniken zu erlernen. Stattdessen geht es oft nur darum, all die Traditionen, Normen, Regeln, Vorschriften und Gesetze kennen und einhalten zu lernen, die sich hierzulande ums Bauen ranken. Bayerns Bauminister will sich da schon länger ans Vereinfachen machen. Auch mit den Genehmigungen soll es künftig schneller gehen: Gibt es nach drei Monaten noch keinen Bescheid, so soll ein Bauantrag als genehmigt gelten, hieß es zuletzt beim Wohnungsgipfel in der Staatskanzlei. Auch andere ziehen da mit. So zeigt zum Beispiel die TU München gerade in Bad Aibling, wie "Einfach Bauen" geht.

"Einfach Bauen" heißt ein Forschungsverbund von Architekten und Ingenieuren, den die TU 2012 eingerichtet hat. Den beteiligten Forschern, Hochschullehren und fördernden Firmen geht es darum, die eventuelle Komplexität beim Bauen mindestens zur schlichten Komplexität zu verringern und so die Fehlerquote bei Planung und Ausführung zu verkleinern. Dazu haben sie sich einiges überlegt, und wie es sich für Wissenschaftler gehört, haben sie als "zentralen Bestandteil des Forschungsvorhabens" erst einmal den Begriff "Einfach Bauen" definiert. Damit das alles jetzt nicht doch noch unnötig kompliziert wird, nun lieber gleich zur Praxis nach Bad Aibling.

Dort in Bad Aibling hat nämlich ein Unternehmen seinen Sitz, das dem TU-Projekt als Förderer verbunden ist. Auf dem Gelände dieses Unternehmens errichten die Forscher also drei beispielhafte "Forschungshäuser" aus Holz, Mauerwerk und Beton. Vom ersten Haus stehen längst die Grundmauern, und das Ziel vereinfachter Verwaltungsverfahren wurde da ebenso vorbildlich verwirklicht wie das Motto "Einfach Bauen". Sie haben einfach mal gebaut - damit keine Fristen für Förderungen ablaufen, hieß es im Bauausschuss des Bad Aiblinger Stadtrats. Der Ausschuss hat dem Vorhaben - einfach mal - nachträglich zugestimmt.