20. August 2019, 19:02 Uhr Mitten in Bamberg Der verlorene OB-Sohn

Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke tritt bei der Kommunalwahl ein weiteres Mal an, das hat er nun nach langem Rätselraten verkündet. Zeit, ein weiteres Rätsel zu lösen

Kolumne von Olaf Przybilla

Am Montag hat Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke nach Monaten des Wartens bekanntgegeben, dass er 2020 nochmals antreten wird. Der 62-Jährige - das bestreiten nicht mal seine politischen Konkurrenten - ist einer, der diese Stadt zu repräsentieren versteht. Und so gibt es gerade einiges Aufatmen in der Welterbestadt.

Und an dieser Stelle ist es an der Zeit, mal etwas geradezurücken, in eigener Sache sozusagen. Es geht um einen Kollegen der SZ, der sich vor mehr als zehn Jahren in jugendlichem Leichtsinn zu einer spontanen Slapstickeinlage hat hinreißen lassen. Und sich seither ansprechen lassen muss, zum Teil Hunderte Kilometer entfernt von Bamberg, er sei doch mit diesem OB aus Oberfranken, mit dem Andreas Starke, aufs Allerengste verwandt.

Dazu sei hier zweierlei versichert: Der besagte Kollege hat ein begnadetes Talent zum spontanen Slapstickauftritt, dass er diesem mitunter frönt, darf man ihm bitteschön nicht verübeln. Und zweitens: Nein, er ist nicht, wie einst unter erheblichem Einfluss Bamberg-typischer Betäubungsmittel einfach mal so behauptet, der Sohn des Oberbürgermeisters.

Es war so: Der Kollege studierte zu der Zeit Journalistik in Bamberg, es war ein langer Abend. Morgens gegen sechs Uhr fuhr am Kranen ein Touristenbus aus Norddeutschland vor: wow, Bamberg bei Sonnenaufgang! Was den Kollegen dazu animiert hat, sich diesen Herrschaften spontan als "Sohn des Oberbürgermeisters" vorzustellen und sie also aus berufenem Munde in die Geheimnisse der Stadt einzuführen, ist nicht mehr rekonstruierbar. Starke ist in Norddeutschland geboren, womöglich spielte das eine Rolle. Außerdem war kurz zuvor, ebenfalls bei Sonnenaufgang, der Bamberger Erzbischof an der Regnitz vorbeigejoggt, so was kann einen schon emotional beflügeln.

Wie auch immer: Die Geschichte verselbstständigte sich. Immer häufiger wurde der Kollege an der Uni angesprochen, ob er da nicht mal was drehen könne, er sei doch der Sohn vom OB. Und noch Jahre nach der Einlage wurde er an einem Biertisch in München (!) angequatscht: Ach er sei das, der Bamberger OB-Sohn!

Also mal Haltung angenommen. Sehr geehrter Herr Starke, wir stellen fest: Der Kollege hat sich daneben benommen. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.