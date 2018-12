2. Dezember 2018, 18:51 Uhr Mitten in Bamberg Bird-Watcher für Roller

Ein Pilotprojekt, das den Bamberger E-Roller zur Verfügung stellen will, könnte die Stadt bald in Bewegung bringen. Zumindest bietet sich der Firmenname der Rollerverleiher für allerlei Wortspiele an

Kolumne von Claudia Henzler

Noch ist nicht klar, wann der Bamberger Nahverkehr um jene batteriebetriebenen Tretroller bereichert wird, mit denen in den nächsten Wochen erst einmal nur ein paar Mitarbeiter der Stadtverwaltung herumfahren dürfen. Die übrigen Bürger müssen warten, bis das Bundesverkehrsministerium die Minifahrzeuge für die Straße freigibt. Schon jetzt darf sich die oberfränkische Universitätsstadt aber auf eine Bereicherung ihres Wortschatzes freuen. Die Roller werden nämlich von einem amerikanischen Unternehmen mit dem Namen Bird zum Verleih angeboten, das sich ausdrücklich vorgenommen hat, so chaotische Situationen zu vermeiden, wie man sie zuletzt in München mit den Leihrädern der Firma Obike beobachten musste. Deshalb soll es Mitarbeiter geben, die tagsüber in Bamberg unterwegs sind und die Roller im Auge behalten, im Firmenjargon Bird-Watcher genannt.

Wenn es losgeht - die Firma hofft, dass das im März sein könnte - will sie zunächst um die 100 Roller verteilen. Kunden können die bis zu 20 Stundenkilometer schnellen Fahrzeuge dann gegen eine Leihgebühr von einem Euro plus 15 Cent pro Minute benutzen und an einer beliebigen Stelle wieder abstellen. Nachts gilt das nicht, denn um 21 Uhr werden die Roller eingesammelt. Erst um 7 Uhr bringen Mitarbeiter sie aufgeladen zurück.

Die E-Roller sollen bei den Themen Versicherung und Fahrerlaubnis wie Mofas behandelt, im Verkehr aber mit Fahrrädern gleichgesetzt werden. Es wird spannend, ob das zu Konflikten führt oder sogar den Ausbau des Bamberger Radwegenetzes vorantreibt, der einigen zu langsam geht. Die Stadt ist da in einer komfortablen Lage. Sie hat mit Bird vereinbart, dass der Verleih zunächst bis zum Sommer getestet und dann über eine Verlängerung entschieden wird. In dieser Zeit kann sich zeigen, ob das Unternehmen tatsächlich so viel Wert auf Kooperation legt, wie es versichert. Es will die Roller zum Beispiel auf Wunsch der Stadt schnell einsammeln, wenn ein Straßenfest ansteht, oder auch mal mehr Roller herbeischaffen, wenn besonders viele Touristen erwartet werden. Das unternehmerische Risiko trägt Bird ohnehin alleine. Bamberg bekommt für die Kooperation einen Euro pro Roller und Tag.