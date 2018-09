9. September 2018, 18:44 Uhr Mitten in Ansbach Der Girwidz von Mittelfranken

Dass es bei den mittelfränkischen Bezirkskliniken nicht zum Besten steht, ist bekannt. Verwunderlich ist aber doch, dass der zuständige Bezirkstagspräsident von Beginn an mit der Bewältigung der Krise überfordert zu sein scheint

Kolumne von Uwe Ritzer

Hubert und Staller", die Polizei-Comedy im Fernsehen, kennt die Figur des Girwidz. Er ist Chef der Polizeistation und als solcher ein Totalausfall. Vor allem anderen interessiert ihn sein öffentliches Ansehen. Ähnlich scheint Richard Bartsch gestrickt zu sein, der mittelfränkische Bezirkstagspräsident. Fast pausenlos postet er Fotos von sich auf Internetplattformen. Der Dauergrinser von der CSU ist ein Selbstdarsteller. Und ähnlich überfordert wie Girwidz.

Seit mehr als einem Jahr werden die Bezirkskliniken mit immerhin 3000 Beschäftigten von einer formidablen Führungskrise erschüttert. Ausgelöst hat sie Vorstand Helmut Nawratil, ein schwer von sich überzeugter Mann mit allerdings archaischen Vorstellungen, was Geschäftsgebaren und Umgang mit Untergebenen angeht. Nun beginnt die Woche der Entscheidung - ehe am Montag externe Sonderprüfer, die Nawratils Gebaren untersuchten, ihre Ergebnisse vorstellen.

Das ist längst überfällig. Bartsch an der Spitze des aus Bezirkspolitikern bestehenden Klinik-Verwaltungsrats lagen schon vor Monaten Hinweise auf Fragwürdigkeiten vor. Sie waren (nicht nur) anonym und konkret. Und wie sich jetzt bei der Sonderprüfung zeigte, gibt es auch genug Menschen, die viel beizutragen haben zur Wahrheitsfindung. Man muss sie nur fragen (wollen). Doch statt die Vorwürfe seriös aufzuarbeiten, beließ es eine Koalition der Lustlosen aus CSU, aber auch SPD und FW, lange bei Scheinüberprüfungen, die Nawratil bizarrerweise selbst steuern durfte. Und obwohl der Haufen an Hinweisen stetig wuchs und immer übler roch, erhöhten Bartsch & Co. Nawratils Gehalt um fast 50 Prozent.

Nun ist die Situation total verfahren. Selbst wenn die Sonderprüfer Nawratil korrekte Arbeit attestieren würden, ist er nicht mehr haltbar. Zu vieles ist geschehen, zu tief aufgerissen sind die Gräben, zu groß Misstrauen und Ablehnung. Mit ihm wird es keine Ruhe in der Klinikfirma geben und kein Neustart gelingen, zumal seine Co-Manager sich längst von ihm distanziert haben. Sollten die Prüfer aber Belastendes gegen Nawratil gefunden haben, droht juristischer Ärger. Beides fällt auf das ignorante, handwerklich miserable Krisenmanagement von Bartsch zurück, dem Girwidz von Mittelfranken. Nur dass dies kein Spaß ist.