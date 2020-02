Geschenke sind eine tolle Sache, aber es gibt Begleitumstände, die können einem jedes Präsent verargen. In Ansbach müssen sie das gerade erleben. Was war das für ein Hochgefühl in Westmittelfranken, als Markus Söder verkündete, Ansbach werde einziger Sitz des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes. Und nun? Fühlen sie sich in Ansbach, wie das die Fränkische Landeszeitung fein herausgearbeitet hat: wie "die Deppen".

Schritt zurück, das hilft, ums Problem zu erkennen: Ansbach darf sich jetzt bereits als bayerische Verwaltungskommune schlechthin fühlen. Dass ein Ort von 45 000 Einwohnern Regierungshauptstadt ist, das gibt es ja sonst nirgends in Bayern. Und in Ansbach sitzt auch nicht irgendeine Regierung, sondern jene, die der Halbmillionenstadt Nürnberg auf die Finger schaut. Das ist in etwa so, als würde München von Freising aus regiert.

Ein Landgericht gibt's auch längst in Ansbach und demnächst also den gesamten Bayerischen Verwaltungsgerichtshof - schon eine Art Krönung in der Stadtgeschichte. Man glaubt es schon vor sich zu sehen, das stolze Schild am Ansbacher Ortseingang: Verwaltungshauptstadt.

Nachdem indes der Präsident des Bundesverwaltungsgerichts eine Mitteilung verschickt hat, ist die Vorfreude reichlich abgeflaut. Klaus Rennert äußert sich darin "besorgt zu Berichten" über den Umzug des Gerichts. Verlege man ein Obergericht in eine kleinere Stadt, "sei der Erfahrung nach zu besorgen, dass die weitaus meisten Richterinnen und Richter nur noch zu den Beratungen und Sitzungen einpendeln". Folge sei, dass "der informelle Meinungsaustausch ,über den Flur' praktisch zum Erliegen" komme. Überhaupt sei man auf die Besten des Fachs angewiesen. Dies setzte ein "attraktives Umfeld" voraus - "wie es regelmäßig erst in einer größeren Stadt zu finden" sei.

Ja, das könnte man nun schon als Grundsatzfrage deuten, ob sinnhaltiges Leben für den Spitzenjuristen an sich überhaupt denkbar ist in diesem Dings, diesem Ansbach. Oder ob er vor solches Joch gestellt stattdessen lieber 400 Kilometer ein- und auspendelt. Oder besser gleich den Job wechselt. Lieber Greenkeeper in der großen Stadt als oberster Verwaltungsrichter in, horribile dictu, Ansbach! Dort finden sie das, vielleicht nicht komplett erstaunlich, "voll daneben".