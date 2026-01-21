Ungefähr dort, wo Marion Baier lag, steht heute ein Stromkasten, daneben ein Verkehrsschild. Die Autos rauschen vorbei, Feierabendverkehr, ein gewöhnlicher Januarnachmittag. Nichts erinnert mehr an die Geschehnisse des 2. Juli 1973 an der heutigen Hainbergstraße in Oberasbach (Landkreis Fürth). Daran, wie am Morgen ein Arbeiter die Leiche des zwölfjährigen Mädchens in einem Neubaugebiet fand.