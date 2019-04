9. April 2019, 19:01 Uhr Mitgliederzahlen Gewerkschaftlich organisiert

Die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder in Bayern ist im vergangenen Jahr stabil geblieben. Ende des vergangenen Jahres waren mehr als 809 000 Menschen im Freistaat gewerkschaftlich organisiert und damit in etwa so viele wie im Jahr zuvor (plus 0,07 Prozent), wie der Deutsche Gewerkschaftsbund Bayern (DGB) am Dienstag mitteilte. Dafür sorgten vor allem viele neue junge Mitglieder. Ihre Zahl in den DGB-Gewerkschaften stieg im selben Zeitraum um 6,6 Prozent. Fast die Hälfte aller Mitglieder in Bayern gehörten der IG Metall an. Knapp 381 000 Menschen waren dort vergangenes Jahr organisiert, rund 3000 mehr als im Jahr zuvor. Die zweitgrößte Gewerkschaft, Verdi, verlor im selben Zeitraum hingegen rund 1500 Mitglieder und lag Ende des vergangenen Jahres bei mehr als 230 000.