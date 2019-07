23. Juli 2019, 18:29 Uhr Mintraching Badegäste retten Senior

Zwei Badegäste haben am Roither See bei Mintraching in der Oberpfalz einen 76 Jahre alten Schwimmer vor dem Ertrinken gerettet. "Der Mann hatte am Montag in dem kleinen See im Landkreis Regensburg seine Runden gedreht und trieb plötzlich leblos im Wasser", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. "Eine 30 Jahre alte Frau und ein 52-jähriger Mann haben den Mann bemerkt und ihn gemeinsam an Land gebracht." Am Ufer hätten sie ihn reanimiert und ihm so das Leben gerettet. Per Hubschrauber wurde der 76-Jährige in ein Krankenhaus geflogen. "Sein Zustand war da schon stabil", sagte der Sprecher. Die beiden Ersthelfer würden nun für eine Lebensrettungsmedaille vorgeschlagen.