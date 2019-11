Der Freistaat und seine chinesische Partnerregion Guangdong wollen künftig enger zusammenarbeiten. Das teilte das bayerische Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Demnach unterzeichneten Minister Hubert Aiwanger (FW) und der Vize-Gouverneur Guangjun Zhang einen entsprechenden Aktionsplan. Dieser sieht die Eröffnung eines sogenannten German Centers in der Hafenstadt Guangzhou vor. Dieses soll deutsche Firmen bei der Ansiedlung in der Region unterstützen. Zudem vereinbarten beide Seiten die Gründung gemeinsamer Arbeitsgruppen sowie "regelmäßige Besuche auf höchster Regierungsebene", um die Kooperation zu vertiefen. Aiwanger bereist diese Woche China, begleitet von rund 50 Unternehmern und den Landtagsabgeordneten Barbara Fuchs (Grüne) und Sandro Kirchner (CSU).