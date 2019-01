13. Januar 2019, 18:39 Uhr Ministerium Mehr Unterstützung für Pflege daheim

Pflegebedürftige und ihre Angehörigen bekommen mehr Unterstützung vom Freistaat. Seit Anfang des Jahres könnten beispielsweise auch Sozialpädagogen oder Pflegekräfte haushaltsnahe Dienstleistungen einfacher aufbauen, teilte Pflegeministerin Melanie Huml (CSU) am Sonntag mit. Unter anderem würden die erforderlichen Schulungen vereinfacht. "Bisher gab es unterschiedliche Lehrpläne für die unterschiedlichen Betreuungs- und Entlastungsangebote", sagte sie. "Zukünftig gibt es nur noch einen einheitlichen Lehrplan, nach dem alle geschult werden, die Angebote zur Unterstützung im Alltag erbringen möchten." Zudem würden die Förderungen für Angehörige und Ehrenamtliche erhöht. "Darüber hinaus wurde die Möglichkeit geschaffen, die Schulungen und Fortbildungen von nicht ehrenamtlichen Kräften zu fördern", so Huml. Vergangenes Jahr wurden den Angaben zufolge im Freistaat rund 160 neue Unterstützungsangebote geschaffen. Somit stünden derzeit bayernweit rund 1000 Möglichkeiten zur Verfügung, um Pflegebedürftigen in häuslicher Pflege und Angehörigen zu helfen. Dafür stelle Bayern jährlich 3,2 Millionen Euro bereit.