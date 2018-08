17. August 2018, 18:52 Uhr Miesbach Stand-up-Paddler stirbt

Ein 74-jähriger Stand-up-Paddler ist von seinem Brett in den Schliersee im Landkreis Miesbach gestürzt und gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, konnte ein Taucher der Wasserrettung den Mann am Vortag nur noch tot bergen. Die Ermittler der Kripo gehen davon aus, dass der 74-jährige Miesbacher an einer inneren medizinischen Ursache starb. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht.