Die Befürchtungen sind so groß wie die Begehrlichkeiten: Die organisierten Mountainbiker argwöhnen, dass sie von allen Wegen und Trails im Mangfallgebirge ausgeschlossen werden sollen. Die Naturschützer sehen die Landschaft rund um den Tegernsee und den Schliersee schon unter weiteren Villen und Gewerbehallen verschwinden. Die Bauern wollen endlich völlig freie Hand auf ihren Flächen. Und einige Grundeigentümer sehen den Quadratmeterpreis schon die Rotwand überragen, wenn ihre Wiesen endlich zu Bauland werden.

Inmitten all dieser Interessen versucht der Landkreis Miesbach schon seit einigen Jahren, seinen Landschaftsschutz in die Zukunft zu retten. Doch von Januar an wird es in weiten Teilen des Landkreises mindestens für mehrere Monate überhaupt keine Landschaftsschutzgebiete mehr geben.

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Denn der Miesbacher Kreistag hat am Mittwoch beschlossen, das eigentlich weit gediehene Verfahren zur Neuausweisung von mehreren wichtigen Landschaftsschutzgebieten im Landkreis ganz von vorn zu beginnen. Jene sechs Gebiete aus den 1950er-Jahren, die bisher große Teile des Landkreises umfassen, wird es zum Ende dieses Jahres endgültig nicht mehr geben. Auch auf den Versuch, sie übergangsweise zu sichern, hat der Kreistag verzichtet.

Daran, dass die Schutzgebiete rechtlich auf Dauer zu halten sind, gab es schon seit Jahren wachsende Zweifel – unter anderem deswegen, weil dem Miesbacher Landratsamt über die Jahre auf ungeklärte Weise die zugehörigen Original-Landkarten abhandengekommen sind. Und ohne diese Karten sind die Verordnungen rein rechtlich nicht vollständig. Zugleich gelten diese alten Verordnungen vielen Juristen inzwischen als zu pauschal und zu undifferenziert.

In Miesbach sei man zuletzt viel zu detailverliebt an die Sache herangegangen, urteilte ein Gutachter

So hat es den Kreisräten im August auch der angesehene Augsburger Umweltrechtler Martin Kment in einem Gutachten erklärt. Beim Versuch, die sechs alten Schutzgebiete in ähnlicher Form neu auszuweisen, sei man in Miesbach zuletzt viel zu detailverliebt an die Sache herangegangen. Zugleich wolle man mit den geplanten neuen Verordnungen wieder alles über einen Kamm scheren. So lautete Kments Einschätzung in aller Kürze.

Das Landratsamt und der Kreistag hatten sich den Gutachter von einem Anwalt empfehlen lassen, der die Interessen einiger Bauern und größerer Grundbesitzer vertritt. Den bisherigen, schon vier Jahre andauernden Prozess zur Neuausweisung der Schutzgebiete hatte dieser Anwalt als übereilt kritisiert. Nun wird sich unter anderem für seine Mandanten ein nennenswertes Zeitfenster öffnen, in dem es größtenteils überhaupt keinen Landschaftsschutz gibt. Entsprechende Bauvorhaben wurden bereits öffentlich diskutiert.

Für solche Fälle gälten aber immer noch die allgemeinen Vorschriften des Freistaats und des Bundes, heißt es dazu aus dem Miesbacher Landratsamt. Zwar hatte auch Kment ausdrücklich eine vorübergehende Sicherung der Gebiete empfohlen. Der Verzicht auf eine solche Übergangsregelung geht laut den Erklärungen der Behörde aber ebenfalls auf sein Gutachten zurück. Demnach sei eine solche Sicherung nur dann möglich, wenn die künftige Fläche um mindestens ein Fünftel größer oder kleiner sei als die alte. Denn von den sechs Schutzgebieten in ihrem alten Zuschnitt hat sich der Kreistag längst in aller Form verabschiedet und sie nur einmal übergangsweise verlängert. Eine zweite Verlängerung erlaubt das entsprechende Gesetz ausdrücklich nicht.

Lediglich bei zwei Vertretern der Bayernpartei stößt das geplante Vorgehen im Kreistag auf Kritik

Nun soll es auf Beschluss des Kreistags anstelle der sechs alten Landschaftsschutzgebiete einige ganz neue Gebiete geben. Die sollen anders zugeschnitten sein als die alten und in unterschiedliche Zonen aufgeteilt werden, in denen dann einzeln geregelt wird, was genau geschützt werden soll und was dort deswegen verboten und was erlaubt ist. Dabei, so hat es der Kreistag beschlossen, soll es möglichst unbürokratisch zugehen, „die Belange der Landwirtschaft sollen besondere Berücksichtigung finden“ und die Gemeinden und Verbände sollen einbezogen werden.

Bei einigen Naturschützern und auch innerhalb des Landratsamts herrscht nach der Sitzung eine gewisse Erleichterung, dass lediglich zwei Vertreter der Bayernpartei komplett gegen neue Schutzgebiete gestimmt haben. Ein so eindeutige Mehrheit für den Landschaftsschutz galt zuvor keineswegs als gesichert.

Doch zugleich herrscht eine gewisse Ernüchterung. Insgesamt zehn Naturschutzverbände vom Verein zum Schutz der Bergwelt bis zum Deutschen Alpenverein hatten zuvor in einer gemeinsamen Erklärung auf die „herausragende Bedeutung“ der Landschaftsschutzgebiete hingewiesen. Sie müssten unbedingt über das Jahresende hinaus gesichert werden, hatten die Verbände verlangt. Jetzt treibt zum Beispiel die Vorsitzende der Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal, Angela Brogsitter-Finck, die Sorge um, dass die entstehende Lücke ausgenützt werden könnte. Sie rechne damit, dass im neuen Jahr sofort einige längst vorbereitete Bauanträge eingereicht werden.