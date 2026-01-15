Zum Hauptinhalt springen

Streit um SoftwareHat Bayern ein Microsoft-Problem?

Lesezeit: 3 Min.

In der bayerischen Staatsregierung wird um die Nutzung von Microsoft-Programmen in Behörden gestritten. Der Konzern hat seine Deutschland-Zentrale in München.
In der bayerischen Staatsregierung wird um die Nutzung von Microsoft-Programmen in Behörden gestritten. Der Konzern hat seine Deutschland-Zentrale in München. (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Zwei Minister zoffen sich auf offener Bühne um die Software des US-Riesen. Wie riskant ist eine staatliche Abhängigkeit von amerikanischen Programmen? Ein Gespräch mit dem Augsburger Professor für Cybersecurity Frank Breitinger.

Interview von Thomas Balbierer

SZ: Herr Breitinger, Millionen Deutsche arbeiten täglich mit Microsoft-Programmen wie Outlook, Power-Point oder Word. In der bayerischen Staatsregierung ist nun ein heftiger Streit über den Einsatz der US-Software in Behörden ausgebrochen. Wo liegt das Problem?

Zur SZ-Startseite

MeinungVorschläge zur Föderalismusreform
:Söder lenkt von fehlenden Ideen für Bayern ab

SZ PlusKommentar von Johann Osel
Portrait undefined Johann Osel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite