SZ: Herr Breitinger, Millionen Deutsche arbeiten täglich mit Microsoft-Programmen wie Outlook, Power-Point oder Word. In der bayerischen Staatsregierung ist nun ein heftiger Streit über den Einsatz der US-Software in Behörden ausgebrochen. Wo liegt das Problem?
Streit um SoftwareHat Bayern ein Microsoft-Problem?
Zwei Minister zoffen sich auf offener Bühne um die Software des US-Riesen. Wie riskant ist eine staatliche Abhängigkeit von amerikanischen Programmen? Ein Gespräch mit dem Augsburger Professor für Cybersecurity Frank Breitinger.
Interview von Thomas Balbierer
