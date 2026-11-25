Wer würde angesichts dieses Verlustes die Kraft haben zu reden? Die mit Michael Well die Bühne so viele Male geteilt hatten, schwiegen in der Kirche St. Leonhard in Ascholding. Stofferl Well, der 63 Jahre lang mit seinem Bruder ohne Unterlass aufgetreten war, ließ wieder und wieder die Harfe aus seinem Herzen sprechen. Bruder Karli die Klarinette. Michael Wells Kinder Maria und Matthias stimmten wie in ihrem Duo twoWell mit Cello und Gitarre ein Stück von Fritz Kreisler an, wehmütig, aber beschwingt. Zusammen mit anderen Mitgliedern und Freunden der Familie Well erklang Volksmusik aus Bayern und Irland, auch im Satzgesang: „Jetzt muss ich aus mei'm Haus“. Musik ist ihre Sprache. Die verbindet sie untereinander und mit der Welt, tröstet in der Trauer um Michael Well, der am 16. November mit 68 Jahren gestorben ist.