Er ist einer der letzten hohen Beamten aus dem gefürchteten Küchenkabinett des früheren Ministerpräsidenten Edmund Stoiber - am 31. Oktober verabschiedet sich Michael Höhenberger nun in den Ruhestand. Schon Ende der Siebzigerjahre war Höhenberger für Stoiber tätig, damals als Redenschreiber. Mit Stoibers Aufstieg an die Spitze des Freistaats ging der von Höhenberger als einflussreicher Einflüsterer einher, wobei die Trennschärfe zwischen Staat und Partei nicht immer in dem Maß vorhanden war, wie die Opposition sich das wünschte. Mal war Höhenberger Landesgeschäftsführer der CSU, mal Chef des Planungsstabs in der Staatskanzlei. Als Stoibers Büroleiter wurde er 2006 mit dem Vorwurf versetzt, er habe die Fürther Landrätin Gabriele Pauli bespitzelt. Unter Horst Seehofer musste Höhenberger aus dem Machtzentrum weichen, zuletzt arbeitete er als Amtschef im Sozialministerium. Seine Nachfolge tritt der bisherige Stellvertreter Markus Gruber an.