Nach der Messerattacke von Aschaffenburg vom Januar 2025, bei der ein zweijähriges Kind und ein 41 Jahre alter Mann getötet wurden, entbrannte im Vorwahlkampf zur Bundestagswahl eine heikle Frage: Hätte die Tat womöglich verhindert werden können? Immerhin war der 28 Jahre alte Enamullah O., mutmaßlicher Täter im Aschaffenburger Park Schöntal, als Asylbewerber längst ausreisepflichtig.
Anklage gegen bayerischen PolizistenHätte die Messerattacke von Aschaffenburg verhindert werden können?
Der mutmaßliche Täter von Aschaffenburg soll fünf Monate zuvor eine Frau mit einem Fleischermesser angegriffen haben. Alles wurde dokumentiert – aber ein Polizist gab die Erkenntnisse offenbar nicht an die Staatsanwaltschaft weiter. Jetzt ist er angeklagt wegen Strafvereitelung im Amt.
Von Olaf Przybilla und Max Weinhold Hernandez, Aschaffenburg
