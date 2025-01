Von Olaf Przybilla

Viele Kerzen im Park Schöntal sind erloschen über Nacht, es regnet an diesem Vormittag in Aschaffenburg. Am frühen Morgen steht dort eine Frau mit Schirm in der Hand, wie erstarrt wirkt sie. Sie bekomme das alles nicht mehr aus dem Kopf, sagt sie. Mitten im Zentrum der Stadt, in ihrer Stadt, ist da am Vortag offenbar ein erwachsener Mann mit einem Messer auf eine Gruppe von Kleinkindern losgegangen, die gerade die Wintersonne genießen wollten. Ein Mann, der allem Anschein nach den Kindern zu Hilfe eilte, ist dabei ums Leben gekommen. Ein Junge, zwei Jahre alt, ebenso. „Kann mir irgendwer erklären, warum?“, fragt die junge Frau.