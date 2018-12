15. Dezember 2018, 19:05 Uhr Messerangriffe von Nürnberg Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Ein Polizeiauto steht in den frühen Morgenstunden im Nürnberger Stadtteil St. Johannis.

Im Fall der Messerangriffe in Nürnberg vom Donnerstag hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

DNA-Spuren und die Aussagen der Opfer brachten die Polizei auf die Spur eines 38-Jährigen Deutschen. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Von Olaf Przybilla , Nürnberg

Der Tatverdächtige geriet durch einen DNA-Test ins Visier der Ermittler und sitzt bereits seit dem Nachmittag in Untersuchungshaft. Das berichtete die Polizei Mittelfranken in einer Pressemeldung. Bei dem 38-jährige Mann handelt es sich nach SZ-Informationen um einen Deutschen. Er ist demnach dringend verdächtig, am Donnerstag im Nürnberger Stadtteil St. Johannis innerhalb weniger Stunden drei Frauen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt zu haben. Alle drei Opfer befinden sich inzwischen außer Lebensgefahr und konnten vernommen werden.

Über die möglichen Hintergründe der Tat wollen die Ermittler erst morgen informieren, sagte Polizeipressesprecherin Elke Schönwald der SZ. Einen terroristischen Hintergrund könne man nun aber endgültig ausschließen. Auch sei nun klar, dass sich Täter und Opfer vorher nicht kannten. Mit Informationen über Details der Festnahme halte man sich vorerst noch zurück, es werde weiter ermittelt, sicher auch die Nacht hindurch, hieß es weiter. Man habe sich aber aufgrund der "großen Verunsicherung in der Bevölkerung" entschieden, so früh wie möglich über die Festnahme des mutmaßlichen Täters zu informieren.

Die Nürnberger können wohl aufatmen

Das von den Frauen beschriebene Bild des Täters passe in großen Teilen auf den nun Festgenommenen. Entscheidend für die Festnahme seien aber gefundene DNA-Spuren gewesen. Wo diese Spuren gefunden wurden, am Tatort etwa oder in einer der untersuchten Wohnungen, wollte Schönwald noch nicht sagen.

Die Polizei bittet um Verständnis für die vorläufige Detailarmut. Den Ermittlern sei aber wichtig, dass die Nürnberger Bevölkerung - gerade im betroffenen Stadtteil Johannis - einen unbeschwerten Samstagabend verbringen könne. In Johannis sind viele beliebte Kneipen, ein Kaffeehaus hatte dort zwischenzeitlich sogar die Türen verschlossen, aus Angst vor dem flüchtigen Täter. Dies ist nun wohl nicht mehr nötig.

Am Sonntag will der Nürnberger Polizeipräsident zusammen mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann und Vertretern der Staatsanwaltschaft in einer Pressekonferenz weitere Details zu dem Fall bekanntgeben.