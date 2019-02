4. Februar 2019, 18:43 Uhr Mespelbrunn Vor Abschiebung geflüchtet

Um seiner Abschiebung zu entgehen, ist ein pakistanischer Asylbewerber auf das Dach einer Flüchtlingsunterkunft in Mespelbrunn (Landkreis Aschaffenburg) geflüchtet. Der Mann sei dort am Montag anderthalb Stunden geblieben und habe sich mit einem Brotzeitmesser leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Demnach kletterte der 37-Jährige anschließend freiwillig über eine Drehleiter der Feuerwehr von dem zweistöckigen Gebäude herunter und stellte sich der Polizei. Der Asylbewerber sollte am frühen Morgen aus der Unterkunft abgeholt werden. Ob er wie geplant abgeschoben werden kann, werde noch geprüft.