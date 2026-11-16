Es ist eine Premiere: Zum ersten Mal hat Friedrich Merz als Kanzler an einer Vorstandssitzung der CSU in München teilgenommen. Das sei „nicht nur eine Freude, auch eine Ehre, nicht selbstverständlich“, frohlockte Markus Söder am Montag im Anschluss bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Nicht ohne den dezenten Hinweis allerdings, dass schon ein anderer Kanzler dieses Jahr zu Gast war bei der CSU: der österreichische nämlich, Christian Stocker (ÖVP). Soll wohl heißen, falls es jemand nicht gleich auf dem Schirm hätte: Merz ist da nicht in irgendeinem CDU -Landesverband zu Gast.

Der Austausch war keine „Krisensitzung“, wie manche Medien zuvor munkelten, auch wenn in Berlin ja im Grunde immer Krise ist und am Folgetag, dem Dienstag, ein wichtiger Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD ansteht. Vielmehr stand die Merz-Visite schon seit längerer Zeit fest, wie man in CSU-Kreisen eifrig versicherte. Ebenso versicherte man, dass es durchaus viel Zutrauen gebe in die Handlungsfähigkeit des Bundeskanzlers; aus Bayern werde da sicher nichts kommen, was dessen Autorität untergraben könnte.

Zum freundlichen Empfang für Merz in München gehörte die Übergabe eines Geschenks, ein bayerisches Brotzeitbrettl. Und die Zusage von „Rückendeckung für Berlin“ und „Schulterschluss“ der Parteischwestern. Söder forderte ein „Zusammenraufen in Berlin“, lobte aber die Zusammenarbeit von CDU und CSU, man sei „eng abgestimmt in vielen zentralen Fragen“. Es gebe ein „gemeinsames Bewusstsein, die Demokratie zu stärken“ und nicht „am Ende den Rändern die Macht in Deutschland“ zu überlassen. AfD wie Linke, so der bayerische Ministerpräsident, „warten nur darauf, dass sich die demokratische Mitte zerlegt“.

Am Montagnachmittag war für Söder und Merz auch noch ein Unternehmensbesuch angesetzt: bei einem Münchner Hersteller für Flugtriebwerke, zur Eröffnung eines neuen Entwicklungszentrums.

Alles recht routiniert. Und dennoch war das am Montag schon eine skurrile Situation: Der Bundesregierungsbetrieb in Berlin stottert, mal wieder. Zwei Parteivorsitzende der Koalition – Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) – sind vor ihren eigenen Leuten gerade in der Erklärungsnot, nicht ausreichend durchsetzungsstark zu sein in der Regierung. Merz wirkt seit Längerem angezählt. Bei der SPD kommt dazu, dass Klingbeils Wiederwahl als Parteichef womöglich auf der Kippe steht. Und der Dritte im Bündnis, CSU-Chef Söder? Er wird selten medial haftbar gemacht für alle Vorgänge in Berlin, so der Eindruck. Und sein dauerndes Gerede von der CSU als „Stabilitätsanker“, zuletzt etwa rund um den Parteitag in München, hat wohl seinen wahren Kern.

Söders Nervenstärke bei der Personalie Ilse Aigner rechnen sie ihm in der CSU hoch an

Tatsächlich hat sich innerparteilicher Unmut über Söder, nach einer in großen Teilen vergeigten Kommunalwahl im Frühjahr, wieder gelegt. Offene Widerworte gegen den Chef? Nicht mehr in Mode in Bayern. Was auch daran liegt, dass die CSU in den Umfragen zur Landtagswahl zwar bei einem historisch schlechten Wert verweilt. Jedoch lässt sie auch nicht Federn wie die CDU in den meisten Bundesländern, die Partei kam zuletzt auf 36 bis 37 Prozent; was ungefähr Söders Abschneiden bei den Bayern-Wahlen 2023 und 2018 entspricht. In der CSU scheint man sich gerade mit der These anzufreunden: So schlecht steht man gar nicht da mit Söder als Zugpferd. Oder anders gesagt: Könnte auch alles mieser laufen.

Hoch angerechnet in der CSU wird Söder in diesen Tagen auch, dass er Ilse Aigner als Kandidatin für das Bundespräsidentenamt durchgeboxt hat. Es wäre Söder auch gar nichts anderes übrig geblieben, als die in der CSU maximal beliebte Landtagspräsidentin zu unterstützen. Wie er das gemacht hat – halb Chuzpe, halb nervenstarkes Abwarten – kommt in der CSU gut an. Wobei es natürlich auch die Lesart aus dem Merz-Lager gibt, wonach Söders Werben nahezu nachrangig gewesen sei für die Entscheidung. Das führte am Montag nach dem CSU-Vorstand zu einer rhetorischen Verrenkung. „Danke auch für die Unterstützung“, sagt Söder zu Merz und lenkte gleich um, „beziehungsweise den ausdrücklichen Vorschlag“, Aigner als die nächste Bundespräsidentin zu nominieren.

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Als sich Aigner nach ihrer Ausrufung kürzlich erstmals in der CSU-Landtagsfraktion blicken ließ und deren Chef Klaus Holetschek Söders Rolle bei der Kür hervorhob, gab es minutenlangen Extra-Applaus im Saal. Ehrlichen Applaus. Man darf davon ausgehen, dass das Selbstbewusstsein des Ministerpräsidenten noch einmal gepusht wird durch die Karriereaussichten für Aigner, letztlich für seine CSU.

In dieser Ausgangslage kann sich Markus Söder auch demonstrativ Trotz erlauben. Stichwort Mütterrente. Das war nur eines der vielen Vorhaben, die von der CSU im Bundestagswahlkampf versprochen wurden und die im Koalitionsvertrag Einzug fanden; neben etwa der Agrardiesel-Reform für die Bauern, der höheren Pendlerpauschale oder einer Steuererleichterung für die Gastronomie.

Im Zuge der Baustellen im Bundeshaushalt war jüngst die Debatte aufgekommen, ob man sich die Mütterrente vielleicht doch sparen könnte. Stimmen aus der CDU, aber etwa auch die Wirtschaftsweisen schlugen das vor. Es ist ein Wahlversprechen der CSU, das 2028 erstmals ausgezahlt werden und den Bund jährlich fünf Milliarden Euro kosten soll; nicht auf Dauer als fixer Etatposten, wegen des Lebensalters der Empfängerinnen. Es geht um eine finanzielle Anerkennung für Frauen, die ihre Kinder vor 1992 bekommen haben.

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Im ZDF mahnte Söder bereits dieser Tage, das Gesetz sei im Dezember 2025 vom Bundestag beschlossen worden, das werde man nicht so einfach revidieren: „Da machen wir uns dann ehrlicherweise lächerlich. Deswegen kommt es für mich nicht in Betracht.“ Bei einem Talk am Sonntag im Bayerischen Fernsehen wies er darauf hin, diese Stufe der Mütterrente sei „für neun Millionen Frauen in Deutschland relevant“.

Am Montag im CSU-Vorstand soll das Thema keine Rolle gespielt haben. „Das war kein Thema“, sagte Merz auf Nachfrage der Presse, es habe keine Veranlassung gegeben, darüber im CSU-Vorstand zu sprechen. „Es gibt ein Gesetz – und meine Meinung ist ja bekannt“, ergänzte Söder. Der CSU-Chef würde „einen Teufel tun“, bei diesem Versprechen jetzt plötzlich Schwäche zu zeigen, heißt es im politischen München. Im Grunde ist es schleierhaft, wer das Abrücken von der Mütterrente gegen den erstarkten CSU-Chef durchsetzen sollte.