Der Bundeskanzler beschwört in München den Zusammenhalt von CDU und CSU. Ein Bekenntnis zu Ilse Aigner als Bundespräsidentin vermeidet er. Doch die Delegierten geben ihm ein deutliches Zeichen mit auf den Weg.

Die Falle, die sie für den Bundeskanzler aufgebaut haben, besteht aus mehr als tausend Leuten und ist umrahmt von idyllischen Landschaften: großformatige Bilder aus den bayerischen Bezirken, Zugspitze, Bodensee, Walhalla, Münchner Frauenkirche. Und sie ist belagert von Heerscharen an Fernsehkameras und Reportern mit Notebooks und Notizblöcken. In dieses Setting muss Friedrich Merz am Samstagmittag einziehen: beim CSU-Parteitag in München.