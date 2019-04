7. April 2019, 18:40 Uhr Memmingen Zum Telefonieren aufs Dach

Um in Ruhe zu telefonieren, ist am Samstagabend ein 14-Jähriger aufs Dach des elterlichen Wohnhauses im schwäbischen Memmingen gestiegen. Als er oben war, fiel das Kippfenster hinter ihm zu. Da es sich von außen nicht mehr öffnen ließ, rief er die Feuerwehr. Mit einer Drehleiter brachten die Retter den 14-Jährigen aus mehreren Metern Höhe in Sicherheit. Wen er anrufen wollte, verriet er nicht.