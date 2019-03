8. März 2019, 18:49 Uhr Memmingen Umbau am Allgäu Airport

Am Allgäu Airport in Memmingen haben am Freitag Umbauarbeiten begonnen. In den kommenden Monaten werden unter anderem die Start- und Landebahn um 15 Meter erweitert und die Gepäckhalle vergrößert. Bagger und Arbeiter rücken nachts an, sodass der Flughafen tagsüber wie gewohnt betrieben werden kann. "Die Hauptarbeiten beginnen erst im September", sagt ein Sprecher. Dann wird der Flughafen vom 17. bis 30. September geschlossen. Die Fluggesellschaft Ryanair hat für diese Zeit alle Verbindungen von und nach Memmingen gestrichen. Wizz Air und einige Charterflieger werden andere Flughäfen nutzen. Wegen einer Verzögerung des Baubeginns sind die Kosten bereits jetzt höher als die geplanten 17,7 Millionen Euro. Ein Großteil der Kosten wird der Freistaat Bayern übernehmen. Die Bauarbeiten sollen 2020 abgeschlossen werden.