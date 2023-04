Von Florian Fuchs, Memmingen

Es ist April, aber noch immer kalt und regnerisch. Insofern kann man die Schirme, die die Stadt Memmingen neuerdings am Waldfriedhof zur Verfügung stellt, für eine sehr gute Idee halten. Besucher dürfen sich die schwarzen Schirme für die Dauer ihres Aufenthalts ausleihen, und natürlich dürfen sie das auch für den Fall, dass es wirklich regnet. Ein großes Schild in dem hölzernen Unterstand, in dem die Schirme griffbereit hängen, weist allerdings unmissverständlich darauf hin, wofür sie tatsächlich gedacht sind: als Schutz vor Vogelkot.