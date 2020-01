Der Allgäu Airport wächst; in seiner Jahresbilanz 2019 vermeldet der Flughafen Rekordwerte: Demnach verzeichnete der Airport trotz der zweiwöchigen Schließung wegen Bauarbeiten an der Start- und Landebahn im September 1,72 Millionen Fluggäste, ein Zuwachs von 15,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Acht Fluggesellschaften boten 2019 insgesamt 52 Flugziele in Europa, Asien und Nordafrika an. Der Flughafen sei als wichtiger Bestandteil der Verkehrsinfrastruktur nicht mehr wegzudenken, sagte Airport-Geschäftsführer Ralf Schmid. Für das Geschäftsjahr 2020 peilt er die Zwei-Millionen-Grenze bei den Passagieren an - weshalb der Flughafen wachsen soll: Bald beginnen die Erweiterung der Gepäckhalle und der weitere Ausbau des Instrumentenlandesystems. 55 Destinationen stehen 2020 auf dem Flugplan. Neu dabei von 30. März an ist Gyumri in Armenien. Ebenfalls neu sind Verbindungen nach Rhodos und Heraklion auf Kreta.