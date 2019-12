Zu einer weiteren Protestfahrt gegen die Agrarpolitik sind zahlreiche Landwirte am Donnerstagabend mit ihren Traktoren nach Memmingen gekommen. Nach Angaben der Polizei waren die Bauern mit mehr als 1000 Schleppern in die schwäbische Stadt gefahren. Die Polizei hatte Straßen wegen der Demonstration gesperrt, nur die Landwirte durften mit ihren Traktoren dort fahren. In den vergangenen Wochen hatte es in mehreren Städten entsprechende Aktionen gegen die Vorschriften etwa im Bereich des Umweltschutzes gegeben. "Wir Bauern benötigen eine zukunftsfähige und nachhaltige Agrarpolitik, die nicht auf unserem Rücken ausgetragen wird", sagte Andreas Bertele vom Veranstalter "Land schafft Verbindung" vor der Memminger Demonstration.