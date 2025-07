Nach dem tödlichen Angriff in Mellrichstadt „Es geht manchmal gar nicht so viel um große Worte“ 2. Juli 2025, 14:59 Uhr | Lesezeit: 3 Min.

Pfarrer Thomas Menzel ist Notfallseelsorger und kümmerte sich direkt nach dem Angriff um die Mitarbeiter des Überlandwerks Rhön. (Foto: Hanns Friedrich)

Pfarrer Thomas Menzel wird als Notfallseelsorger zu Unfällen und Gewaltdelikten gerufen. Am Dienstag musste er daheim in Mellrichstadt zum Überlandwerk Rhön, wo ein Mann mehrere Kollegen angegriffen hatte. Eine Frau starb. Was sagt man da?

Interview von Lena Hamel

