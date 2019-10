Trotz großer Zurückhaltung in der Parteiführung spricht sich erstmals eine klare Mehrheit der CSU-Mitglieder für ein schwarz-grünes Bündnis auf Bundesebene aus. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor, die das Meinungsforschungsinstitut GMS in der ersten Oktoberwoche im Auftrag von Sat.1 Bayern vorgenommen hat. Demnach halten 62 Prozent der CSU-Anhänger eine solche Koalition für vielversprechend, bei den Grünen sind es sogar 65 Prozent. Von allen befragten Bayern können sich immerhin 53 Prozent Schwarz-Grün in Berlin vorstellen.

Der stellvertretende CSU-Chef Manfred Weber dürfte sich durch die Werte bestätigt fühlen. Er hatte Schwarz-Grün als "Zukunftsmodell für Deutschland" bezeichnet und dafür einen Rüffel von CSU-Generalsekretär Markus Blume erhalten. Blume sagte, die Frage stelle sich im Moment nicht; Webers Beitrag sei nicht mit der Parteispitze abgestimmt. Der SZ sagte Blume: "Man verzwergt sich, wenn man ständig auf Koalitionsoptionen schaut." Auch andere CSU-Politiker nannten Webers Worte "wenig sinnvoll" in Zeiten, in denen die große Koalition um Handlungsfähigkeit bemüht sei. Weber vertritt die Ansicht, nur Schwarz-Grün könne die gesellschaftlichen Konflikte in Deutschland befrieden.

Ein schwarz-grünes Bündnis im Freistaat bewerten die Bayern zurückhaltender: 46 Prozent sind dafür, 49 Prozent dagegen. Aber auch hier sehen Anhänger von CSU (61) und Grünen (72) eine solche Koalition überwiegend positiv. 44 Prozent der Grünen finden sogar, Markus Söder sei ein guter Ministerpräsident. Am meisten Zustimmung findet Söder bei den Freien Wählern (80) - noch vor seiner eigenen Partei (72). Insgesamt sind 59 Prozent der befragten Bayern mit Söders Arbeit zufrieden, damit liegt er knapp vor der Staatsregierung (57). Nur 21 Prozent der Bayern goutieren hingegen die Arbeit von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Wäre am Sonntag Landtagswahl in Bayern, läge die CSU mit unveränderten 37 Prozent vor den Grünen (22), Freien Wählern (11), AfD (10), SPD (8), FDP (5) und der Linkspartei (3).