Zum ersten Mal seit sechs Jahren hat die CSU wieder mehr Mitglieder gewonnen als verloren. "Uns ist die Trendumkehr gelungen", sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume am Montag nach der Sitzung des Parteivorstands. So zähle die CSU derzeit 140 876 Mitglieder - das sind rund 2000 mehr als am Ende des vergangenen Jahres. Laut Blume verzeichnete die Partei in diesem Jahr insgesamt 7095 Eintritte. "Die Idee der Volkspartei lebt in Bayern", frohlockte der Generalsekretär. Allerdings ist die CSU noch weit entfernt von den Bestmarken der Vergangenheit. Nach der Wiedervereinigung 1990 hatte sie mehr als 186 000 Mitglieder. Auch bei den Finanzen präsentiere sich die CSU "stabil", sagte Blume - trotz eines kostenintensiven Landtagswahlkampfs 2018.