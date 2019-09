Erstmals nach gut 200 Jahren haben in Nürnberg wieder Medizinstudenten ihr Studium beendet: An der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU) hätten 38 Absolventen abgeschlossen, teilte die Einrichtung am Freitag mit. Sie waren vor fünf Jahren als erster Jahrgang gestartet. Die PMU wurde 2014 mit 50 Plätzen jährlich gegründet. Nürnberg ist der zweite Standort nach Salzburg. Der Studiengang ist in Kooperation mit dem kommunalen Klinikum Nürnberg angelegt. Für das naturwissenschaftliche Angebot ist die Technische Hochschule Nürnberg zuständig.