Von Thomas Balbierer

Dass da irgendwas nicht stimmt, das spüren die Gäste von McDonald's in Ingolstadt schon länger. Wer im Internet ein paar Minuten durch die Google-Bewertungen der vier Schnellrestaurants scrollt, bleibt immer wieder an verheerenden Kundenrezensionen hängen. "Kartenzahlung nicht möglich, Tische dreckig und kleben wirklich einfach ekelhaft. Der Laden sieht mich nie wieder", kommentierte ein Nutzer im Januar. "Nicht mal ein Happy Meal bekommen sie komplett hin! [...] War hier definitiv das letzte mal!", echauffierte sich jemand namens Felix im vergangenen Jahr. Und Astrid machte ebenfalls via Google Schluss mit dem Burgerbrater: "Nie wieder!!! Terminals gehen nicht, man muss an der Kasse zahlen, Personal absolut unfreundlich und unorganisiert." Ihr Tipp für Bulettenfans: ab zu Burger King. Der sei "schneller, freundlicher und besser".