7. März 2019, 18:49 Uhr Maßregelvollzug Freigänger missbrauchen Lockerung nur selten

Im Streit um die Lockerung für psychisch kranke Straftäter in Straubing fordert der Passauer Grünen-Abgeordnete Toni Schuberl mehr Sachlichkeit. "Die Gefahr, die von Freigängern aus der JVA oder dem Maßregelvollzug ausgeht, ist wohl geringer, als die Gefahr, die von der durchschnittlichen Bevölkerung ausgeht", sagt Schuberl und verweist auf Zahlen aus einer Anfrage, die er an die Staatsregierung gestellt hat.

Demnach missbrauchen Forensik-Patienten im Maßregelvollzug, denen ein Ausgang gewährt wird, nur äußerst selten ihre Lockerung. 2017 passierte das bayernweit in 84 Fällen bei etwa 500 000 Lockerungen im Jahr. Insgesamt kam es laut Sozialministerium in den vergangenen zehn Jahren bei 0,2 bis 0,5 Promille der Lockerungen zu einem Missbrauch. Dieser reichte "von einer verspäteten Rückkehr über versuchte Delikte bis hin zu Tötungsdelikten", heißt es in der Antwort der Staatsregierung. Die überwiegende Anzahl der Personen aber habe während ihres Ausgangs keine Straftat begangen. "Es gibt also keinen Grund zur Panik", sagt Schuberl. In Straubing hatte der erstmalige Ausgang eines Maßregelvollzugspatienten aus dem Bezirkskrankenhaus Empörung ausgelöst. Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU) forderte, dass es in Straubing keine Lockerungen geben dürfe. Patienten, denen ein Ausgang gewährt würde, sollten in andere Kliniken verlegt werden. Er berief sich dabei auf eine Vereinbarung der Stadt Straubing mit dem Freistaat Bayern. Auch wenn es diese als rechtsverbindliche Zusage offenbar nicht gegeben hat, stellt sich das Sozialministerium hinter Pannermayr.

Straubing leiste ohnehin schon "einen hohen Solidaritätsbeitrag in Bayern", argumentiert Pannermayr gerne und meint damit die Justizvollzugsanstalt (JVA) in Straubing. Schuberl von den Grünen dagegen verweist darauf, dass es in Straubing auch mit Freigängern aus der JVA nie Probleme gegeben habe. Von 2008 bis 2017 gab es in Straubing 214 Freigänge. So steht es in der Antwort der Staatsregierung. In allen Fällen sind die Straftäter ohne Widerstand in ihre Zelle zurückgekehrt, sonstige Zwischenfälle oder Straftaten werden statistisch nicht erhoben. Von den 2017 insgesamt 1086 Freigängen in Bayern kehrten in zwei Fällen die Insassen nicht oder nicht freiwillig zurück.