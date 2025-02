Wenn zwei Wochen vor der Bundestagswahl so viele losziehen, um ihren politischen Standpunkt zu demonstrieren, dann sollte dies allen Parteien zu denken geben. Zuerst der AfD, gegen die sich der Aufzug direkt richtete. Aber auch den beiden Unionsparteien, deren Agieren im Bundestag die Veranstaltung in diese Dimensionen hatte anschwellen lassen. Die in Kauf genommene Zustimmung der AfD zu den Vorhaben, die Migrationspolitik mit den gröberen Werkzeugen des Parlamentarismus vor den Wahlen ad hoc zu verschärfen: Sie hallt immer noch nach.

Die Zusammenkunft in München war ein kraftvolles Zeichen, wie viele Menschen sich aktuell um die Demokratie sorgen. Sie war ein Hinweis darauf, dass politische Versprechen, die einfache und schnelle Lösungen für komplexe Probleme suggerieren, auch jenseits der Parlamente nicht ohne Widerspruch bleiben.

Die Demonstrierenden fordern eine stabile Mauer nach rechts

Das ist gut. Die Demokratie hierzulande wirkte lange wie eine Dämmer-Demokratie. Aktuell erlebt sie ein Erwachen. Darin liegt etwas Hoffnungsvolles, auch für die Zeit nach dem 23. Februar.

Nach der Bundestagswahl muss der Sieger Bündnisse schließen, um sich eine Regierungsmehrheit zu organisieren. So wie die Umfragen aktuell ausfallen, wird diese Aufgabe wahrscheinlich Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) zukommen. Er sollte sich genau anschauen, was an diesem Wochenende in München geschehen ist: Dort waren – bildlich gesprochen – hunderttausend mahnende Zeigefinger zu sehen, nicht noch näher an die AfD heranzurücken.

Die politische Mitte ist angesichts vieler Fragen hinsichtlich der Migrationspolitik gespalten. Massenproteste, so warnen nicht wenige Politikwissenschaftler, könnten diese Spaltung noch vertiefen – dann nämlich, wenn die Parteien der Mitte oder ihre Anhänger statt nach Kompromissen zu suchen, einander verunglimpfen. Derlei war am Samstag auf der Theresienwiese – anders als vor einem Jahr bei einer ähnlich großen Demonstration auf der Ludwigstraße – selten zu erleben.

Auch das ist gut. Denn es zeigt, dass es den meisten der vielen, die kamen, um ein sachliches, konstruktives Miteinander geht. Diese Botschaft sollten auch SPD und Grüne wahr- und ernst nehmen.