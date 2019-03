6. März 2019, 18:51 Uhr Maßbach Massenhaftes Besäufnis

Der Faschingsumzug im unterfränkischen Poppenlauer ist in ein massenhaftes Besäufnis von Jugendlichen ausgeartet. Die Situation habe sich so zugespitzt, dass Erstversorger des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) den Notfall ausriefen, wie der Einsatzleiter des BRK Bad Kissingen, Rudolf Baier, am Mittwoch sagte. Im Rathaus und im Pfarrheim wurden bei dem Vorfall am Dienstag Notlager eingerichtet, um die 18 betrunkenen jungen Menschen auf Liegen und vor Blicken geschützt zu versorgen. Acht von ihnen, darunter zwei 14- und zwei 15-Jährige, wurden mit Alkoholvergiftungen in Krankenhäuser gebracht. Fünf Jugendliche stufte der Notarzt als durch Alkohol schwer verletzt ein. "Das heißt, Sie haben sich ins Koma gesoffen. Einer trank sich eine mittelschwere Alkoholvergiftung an, zwölf eine leichte", sagte Baier. "Dazu kommen Verletzungen durch Stürze, Frakturen und Schnittverletzungen." Woher die Minderjährigen den Alkohol hatten, blieb unklar.