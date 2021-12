Von Klaus Ott und Jörg Schmitt

Viel Geld, viel Kritik, aber sonst kein Ärger, danach hatte es lange Zeit bei den Millionendeals mit Corona-Schutzmasken ausgesehen, die Andrea Tandler vermittelt hatte. Die Tochter des einstigen Ministers und CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler ist nach Maskenverkäufen des Schweizer Unternehmens Emix an die Gesundheitsministerien in Bayern und Nordrhein-Westfalen und vor allem an das Bundesgesundheitsministerium reich geworden. Die Tandler-Tochter hatte nach SZ-Informationen zusammen mit einem Partner über die gemeinsame Firma Little Penguin (Zwergpinguin) Anspruch auf Provisionen in Höhe von 34 bis 51 Millionen Euro.

Jetzt gibt es doch Ärger: Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt gegen Andrea Tandler wegen des Verdachts, sie habe steuerlich möglicherweise nicht alles korrekt abgewickelt. Die Firma Little Penguin ist in Grünwald ansässig, einem Münchner Vorort mit niedrigen Gewerbesteuersätzen. Als Andrea Tandler begonnen hatte, die Deals zu vermitteln, war das aber ausweislich von E-Mails noch über ihre Münchner PR-Agentur Pfennigturm gelaufen. Die Stadt München verlangt von den dort ansässigen Firmen höhere Gewerbesteuersätze als die Gemeinde Grünwald.

Bekannt geworden sind die Ermittlungen durch eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Florian Siekmann von den Grünen. Siekmann hatte die Staatsregierung gefragt, ob sich bei Tandlers Vermittlertätigkeit "Hinweise auf einen Gewerbesteuerbetrug" ergeben hätten. Und ob einem Anfangsverdacht des Gewerbesteuerbetrugs durch Andrea Tandler im Rahmen polizeilicher oder staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen nachgegangen werde.

Das Justizministerium antwortete: "Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft München I ist der angesprochene Sachverhalt dort Gegenstand strafrechtlicher Ermittlungen. Die Ermittlungen dauern an." Details nannte das Justizministerium wegen des Steuergeheimnisses nicht. Siekmann hatte in seiner Anfrage auf die unterschiedlichen Sitze der Agentur Pfennigturm in München und der Firma Little Penguin in Grünwald verwiesen.

Andrea Tandler hat sich nie geäußert

Die SZ bat Andrea Tandler und ihre Anwältin Dienstagfrüh um eine aktuelle Stellungnahme zu diesen Ermittlungen. Bislang erfolgte aber keine Stellungnahme. Auf mehrere frühere SZ-Anfragen hin zu anderen Sachverhalten hatten sich Andrea Tandler und ihre Anwältin nie geäußert. Ob sich der vom Justizministerium bestätigte Verdacht bestätigt oder nicht, bleibt abzuwarten. Ein Ermittlungsverfahren führt nicht automatisch zu einer Anklage oder einem Prozess oder einer Verurteilung. Sollten die Vorwürfe in sich zusammenfallen, dann wird ein solches Verfahren eingestellt.

Die Ermittlungen gegen Andrea Tandler sind insofern ungewöhnlich, als mehrere Tausend Firmen einen offiziellen Firmensitz in Grünwald haben, um von den niedrigen Gewerbesteuersätzen dort zu profitieren. In dem zweistöckigen Bürogebäude unweit des Marktplatzes, in dem Tandlers Little Penguin GmbH ansässig ist, finden sich zahlreiche weitere Firmen. Am Eingang gibt es eine Klingel mit 61 Namen und einem Briefkasten, den sich die Little Penguin GmbH mit fünf weiteren Unternehmen teilt.

Das Schweizer Unternehmen Emix hatte im Frühjahr 2020 nach Beginn der Corona-Pandemie auf Vermittlung der Tandler-Tochter für fast 700 Millionen Euro Masken und andere Schutzkleidung in Deutschland verkauft, hauptsächlich an das Bundesgesundheitsministerium. Die aktuellen Steuerermittlungen haben mit Emix nichts zu tun.

Andrea Tandler hatte den Kontakt zum bayerischen Gesundheitsministerium und zum Bundesgesundheitsministerium über die CSU-Europaabgeordnete Monika Hohlmeier hergestellt, die Tochter von Franz Josef Strauß. Die Steuerermittlungen haben auch mit Hohlmeier nichts zu tun. Die CSU-Politikerin hat nach eigenen Angaben für die Kontaktvermittlungen nichts verlangt und auch nichts bekommen. Es gibt auch keinerlei Hinweise darauf, dass Hohlmeier in irgendeiner Weise profitiert hätte. Die CSU-Politikerin hat wiederholt erklärt, sie habe damals wie viele andere Abgeordnete auch Hinweise auf mögliche Maskenkäufe weitergereicht, um beim Besorgen von Schutzkleidung behilflich zu sein.

Von "Profitgier" spricht Florian Siekmann

Nachdem Monika Hohlmeier für Andrea Tandler den Kontakt zum bayerischen Gesundheitsministerium hergestellt hatte, meldete sich die Tandler-Tochter "unter Verwendung von Kontaktdaten" ihrer Münchner Firma Pfennigturm beim Ministerium. Das geht aus einer Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Landtagsanfrage der Grünen hervor. Die Provisionen in Millionenhöhe für Andrea Tandler und einen Partner von ihr liefen dann aber über die erst später in Handelsregister eingetragene Firma Little Penguin mit Sitz in Grünwald.

Der Grünen-Abgeordnete Siekmann verdächtigt Tandler, sie habe aus den Maskendeals "so viel wie möglich" herausholen und dabei den höheren Münchner Gewerbesteuersatz umgehen wollen. "Mit welcher Profitgier hier in der pandemischen Notlage vorgegangen wurde, lässt mich fassungslos zurück." Siekmann sagt, es sei noch lange nicht alles aufgeklärt. Die Grünen wollten jetzt im zur Aufklärung der Maskenaffären eingesetzten Untersuchungsausschuss im Landtag alles lückenlos ausleuchten. Bei Andrea Tandler werde man "ganz genau hinschauen".

Für die Tandler-Tochter gilt aber ebenso wie für andere Beschuldigte bei Ermittlungsverfahren die Unschuldsvermutung.