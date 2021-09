8,90 Euro: So viel zahlte der Freistaat im Verlauf der Pandemie bei keinem anderen Maskendeal. Deshalb begann die Münchner Staatsanwaltschaft zu ermitteln.

Auch in Bayern gab es jüngst Ermittlungen, die ein Ministerium betrafen: wegen teurer Maskendeals. Anders als beim Scholz-Ministerium in Berlin lief das allerdings nahezu geräuschlos ab - was die Erkenntnisse nicht schmälerte.