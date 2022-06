Von Klaus Ott

In für ihn ungewohnter Rolle wird Hans Kornprobst, der Leiter der Staatsanwaltschaft München I, in dieser Woche im bayerischen Landtag auftreten. Normalerweise ist der Oberstaatsanwalt derjenige, der Fragen stellt. Doch jetzt muss er Fragen beantworten, zu Ermittlungen bei einem jener Maskengeschäfte, die der CSU schwer zu schaffen machen. Zu Ermittlungen, die in einer speziellen Hinsicht ganz anders verlaufen sind, als das üblich ist. Und die zu der Kernfrage führen, warum die sonst gerade auch bei genau diesem Maskendeal so zupackende Staatsanwaltschaft München I sehr schonend mit dem Gesundheitsministerium umgegangen ist.