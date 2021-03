Der CSU-Landtagsabgeordnete Alfred Sauter, gegen den wegen Schmiergeldverdachts ermittelt wird, behält sein Mandat. Dazu ist Sauter nach Angaben aus CSU-Kreisen fest entschlossen. Ob er seine Parteiämter aufgibt, will er am Wochenende entscheiden.

Von Andreas Glas und Klaus Ott

Zwei Tage ist es her, dass die CSU-Spitze Alfred Sauter aufgefordert hat, wegen der Maskenaffäre seine Parteiämter umgehend niederzulegen und sein Landtagsmandat ruhen zu lassen. Das hat CSU-Generalsekretär Markus Blume gleich nach der Razzia wegen Korruptionsverdachts bei Sauter gefordert. Seitdem herrscht Funkstille bei dem schwäbischen Abgeordneten, der zu den einflussreichsten Politikern in der Partei gehört und ehedem Justizminister war.

Jetzt gibt es nach Informationen der Süddeutschen Zeitung eine erste Entscheidung. Sauter ist fest entschlossen, sein Landtagsmandat zu behalten und bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode im Herbst 2023 Abgeordneter zu bleiben; also noch zweieinhalb Jahre lang. Das erfuhr die SZ aus CSU-Kreisen.

Sauter ist seit Langem als Anwalt tätig. Das Landtagsmandat hat er vor Jahren einmal flapsig als Nebenjob bezeichnet. Im Hinblick auf seine CSU-Ämter ist bei Sauter offenbar noch fast alles offen. Er will den Angaben aus CSU-Kreisen zufolge am Wochenende entscheiden, ob er der Forderung der CSU-Spitze nachkommt, seine Parteiämter aufzugeben. Sauter gehört seit 2014 dem Präsidium und dem Vorstand der CSU an, den höchsten Parteigremien. Außerdem ist er seit 2003 Vizechef des Bezirksverbands Schwaben.

Sollte Sauter seine Parteiämter nicht von sich aus ruhen lassen, wird der Bezirksvorstand ihn wohl dazu zwingen

Nur in seiner schwäbischen Heimat hat Sauter bereits erste politische Konsequenzen gezogen. Am Mittwochabend habe Sauter bei einer Videoschalte des CSU-Kreisvorstands Günzburg entschieden, sein Amt als Vorsitzender des dortigen Kreisverbands ruhen zu lassen, bestätigte sein Stellvertreter Georg Schwarz am Freitagmorgen auf Nachfrage. "Er hat uns gebeten, dass wir die Geschäfte so lange weiterführen, bis das Ganze geklärt ist", sagte Schwarz, der nun vorerst Sauters Aufgaben übernimmt. Sauter habe seine Entscheidung damit begründet, dass er den Günzburger CSU-Kreisverband "schadlos halten" wolle.

Auf Sauters Homepage ist noch ein weiteres Amt vermerkt, das in diesen Tagen unfreiwillig ironisch wirkt: Seit 2014 Vorsitzender der CSU-Finanzkommission. Mit Geldflüssen kennt sich Sauter ja bestens aus. Eine Firma seiner Familie hat für die Vermittlung von Maskendeals eine Millionenprovision bekommen (und später das, was davon nach Abzug der Steuern übrig blieb, der Bürgerstiftung im Landkreis Günzburg überwiesen).

Während Sauter noch überlegt, was er mit seinen Parteiämtern macht, erhöht die CSU den Druck auf ihn. Es zeichnet sich ab, dass die Maskenaffäre für Sauter so oder so politische Konsequenzen hat. Am Sonntag trifft sich der CSU-Bezirksvorstand Schwaben, um über Ordnungsmaßnahmen gegen Sauter zu beraten. Sollte Sauter seine Parteiämter also nicht von sich aus ruhen lassen, wird der Bezirksvorstand ihn wohl dazu zwingen. Man werde über den Fall reden "und gegebenenfalls Schlussfolgerungen ziehen", lässt Bezirkschef Markus Ferber auf SZ-Nachfrage wissen. "Wir haben natürlich nicht nur eine rechtliche Bewertung vorzunehmen, sondern auch eine politische und eine ethische", sagt der Europaparlamentarier.

Möglicherweise bleibt Sauter also nur das Landtagsmandat, das er CSU-Kreisen zufolge unbedingt behalten will. Die Forderung der CSU, Sauter solle das Mandant ruhen lassen, dürfte ohnehin ins Leere gehen. In der Bayerischen Verfassung ist ein solcher Fall nicht vorgesehen. Dort heißt es in Artikel 19: "Die Mitgliedschaft beim Landtag während der Wahldauer geht verloren durch Verzicht, Ungültigkeitserklärung der Wahl, nachträgliche Änderung des Wahlergebnisses und Verlust der Wahlfähigkeit."