Von Klaus Ott

Besser als mit diesem Gerichtsbeschluss lässt sich von Amts wegen kaum beschreiben, auf welch fragwürdige Art und Weise einige wenige Leute in Zeiten großer Not mit Maskendeals um insgesamt einige Hundert Millionen Euro reicher geworden sind. Auf den 21 Seiten kommen vor: Andrea Tandler, PR-Unternehmerin aus München und Vermittlerin von Maskendeals; ihr Vater, einst Finanzminister in Bayern; die Europaabgeordnete Monika Hohlmeier; mehrere Ministerien in Land und Bund; sowie die Schweizer Handelsfirma Emix, die im Frühjahr 2020 in großem Stil Corona-Schutzkleidung nach Deutschland verkauft hatte.