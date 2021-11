Kommentar von Klaus Ott

Die Züricher Jungunternehmer Jascha Rudolphi und Luca Steffen, die zu Beginn der Corona-Pandemie mit dem Handel von Schutzmasken allein in Deutschland 100, vielleicht sogar 200 Millionen Euro verdient haben, wollen einfach nur den richtigen Riecher gehabt haben. Die Inhaber der Handelsfirma Emix wollen eben rechtzeitig erkannt haben, dass es Masken braucht.

Mit diesem knappen Gut florierende Geschäfte zu machen, war aus Sicht der Emix-Betreiber völlig in Ordnung. So betrachtet wären die zwei Jungunternehmer Musterknaben der Marktwirtschaft. "Dank uns wurden Millionen Ärzte, Pflegende, Polizisten und Feuerwehrleute geschützt", hat Rudolphi der heimischen Presse erzählt.

Was für eine Chuzpe. Die beiden haben, das zeigen Dokumente aus den Gesundheitsministerien in Bayern und Nordrhein-Westfalen, über die Politiker-Tochter Andrea Tandler gleichsam Ultimaten gestellt: sofortige Bestellung zu unverschämt hohen Preisen plus 50 Prozent Vorauszahlung. Rudolphi, Steffen und Tandler, die viele Millionen Euro an Provisionen einstrich, haben die Notlage genutzt, um Kasse zu machen.

Das Trio hat sich schamlos bereichert, assistiert von der Tandler-Freundin und CSU-Politikerin Monika Hohlmeier. Die Tochter von Franz Josef Strauß will nur Kontakte bis hin zu Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vermittelt und sonst von nichts gewusst und erst recht kein Geld dafür bekommen haben.

Was die Frage aufwirft: Wofür gibt sich die Europaabgeordnete Hohlmeier her, sobald alte Familienfreunde anklopfen? Was da geschah, ist weder christlich noch sozial, noch hat es irgendetwas mit sozialer Marktwirtschaft zu tun. Das ist übelster Kapitalismus und ein Schlag ins Gesicht all derer, die in Krankenhäusern, Arztpraxen oder Pflegeheimen Dienst tun und bald nicht mehr können, weil ihnen die Pandemie so viel abverlangt. Es ist höchste Zeit aufzuklären, wo das viele Geld geblieben ist, das der deutsche Staat für die Emix-Masken bezahlt hat.