Das Gesundheitsministerium reklamiert Mängel und will Ansprüche des Freistaats bei der Lieferfirma "bestmöglich" durchsetzen. Offen ist, was das für die von Andrea Tandler vermittelten Maskengeschäfte bedeutet.

Von Klaus Ott

Bayerns Gesundheitsministerium war sehr geduldig gewesen und hat lange gebraucht, um Konsequenzen zu ziehen aus den Maskenaffären in der CSU und deren Umfeld. Jetzt aber fordert das von Klaus Holetschek (CSU) geleitete Ministerium Geld zurück für Corona-Schutzmasken, die Gutachtern zufolge nicht in Ordnung waren. Geld zurückfließen soll zumindest in jenem Fall, in dem es um eine Lieferung geht, die der langjährige CSU-Spitzenpolitiker Alfred Sauter vermittelt hatte. Das teilte das Gesundheitsministerium auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung mit. Zur Höhe der Forderung äußerte sich das Ministerium nicht.