Von Florian Fuchs, Andreas Glas und Klaus Ott

Wenn Alfred Sauter über sich selbst spricht, unterscheidet er streng zwischen dem Rechtsanwalt Sauter und dem Politiker Sauter. Auch im Netz, alles sauber getrennt. Andererseits: Wer sich auf der Homepage des Anwalts umschaut, landet recht schnell beim Politiker. Unter "weitere Informationen zu Alfred Sauter" gibt es einen Link, der hinüberführt zu seiner Abgeordneten-Homepage mit dem Parteilogo und einem Foto aller schwäbischen CSU-Abgeordneten. Sauter steht in der ersten Reihe, links. In der selben Reihe, mittig, steht Thomas Kreuzer, Fraktionschef der Landtags-CSU. Beide lächeln, alles sehr harmonisch. Allerdings, und das ist Sauters Problem: Das Foto ist nicht aktuell.

Spätestens seit Mittwoch ist die Harmonie dahin. Da forderte Fraktionschef Kreuzer seinen Kollegen Sauter auf, "in dieser Angelegenheit" alle Karten auf den Tisch zu legen. Die Angelegenheit, von der Kreuzer sprach, hat mit der Affäre um Abgeordnete zu tun, die mitverdient haben sollen, als sich der Staat vor einem Jahr mit Corona-Schutzmasken ausstattete. Sauter müsse jetzt "die Details" des Masken-Deals nennen, bei dem er involviert war, und "die Summe", die er bekam, sagte Kreuzer. Die CSU ist ja gehörig unter Druck geraten in der Masken-Affäre. Sie muss Transparenz schaffen, will sie das Vertrauen der Wähler nicht komplett verspielen. Wird die CSU Sauter abstrafen, um noch mehr Schaden zu verhindern? Oder kann sich Sauter, 70, doch noch aus der Affäre ziehen?

Ein CSU-Politiker ist bereits über die Masken-Affäre gestolpert: Der Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein, auch ein Schwabe, ist aus der Partei ausgetreten, nachdem publik geworden war, dass seine Beraterfirma satte 660 000 Euro Honorar für die Vermittlung von Geschäften eines Masken-Lieferanten mit mehreren Ministerien in Bayern und im Bund erhielt.

Für den Lieferanten hat Alfred Sauter die Verträge mit dem bayerischen Gesundheitsministerium entworfen, dem Nüßlein die Masken für mehrere Millionen Euro vermittelt haben soll. Im Gegensatz zu Nüßlein, der nun mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert ist, die er bestreitet, wird gegen Sauter nicht ermittelt. Trotzdem muss sich Sauter gegen einen Verdacht wehren, der ihn schon länger begleitet: Dass er seinen politischen Einfluss nutzt, indem er als Anwalt davon profitiert.

Detailansicht öffnen Auch in Markus Söders CSU hat Sauter noch Einfluss. (Foto: Matthias Balk/dpa)

In der bayerischen Justiz gibt es jedenfalls heftige Kritik. "Sauter verkauft als Anwalt seine Kontakte", ist dort zu hören. Er verschaffe sich "jederzeit Zugang zu allen möglichen Leuten". Das sei "in der Justiz ein Thema" und werde dort mit Argwohn betrachtet. Sauter zählt zu den Spitzenverdienern unter den Landtagsabgeordneten. Im Jahr 2013 wurde er laut abgeordnetenwatch.de mit mehreren hunderttausend Euro auf Platz vier geführt. Als er vor Jahren zu seinen Nebentätigkeiten befragt wurde, sagte Sauter: "Selbstverständlich habe ich einen Nebenjob: Abgeordneter."

Auf Anfrage sagt er zwar nun, dass sein Mandat für ihn im Mittelpunkt stehe. In der CSU-Fraktion gibt es aber einige, die Sauters Arbeitsmoral im Landtag ähnlich wie in seinem berühmten Zitat beschreiben. Sauter habe sein Mandat und seine Anwaltstätigkeit immer stark vermischt, sagt einer, der ihn lange kennt. Sauter hat das mal so formuliert: Als Anwalt zahle er so viele Steuern, dass er für seine Diäten als Abgeordneter quasi selbst aufkomme.

Lange Zeit schien sich die CSU nicht zu stören an solchen Sätzen. Im Gegenteil, gerade in Schwaben hat Sauter viel Macht: Nicht nur in seinem Landkreis Günzburg läuft kaum eine Nominierung eines CSU-Kandidaten, kaum eine Besetzung eines wichtigen politischen Amtes ohne ihn. Erst jetzt, im Zuge der Masken-Affäre, dreht sich der Wind in der CSU gegen Sauter.

Detailansicht öffnen Edmund Stoiber holte Alfred Sauter ins Kabinett und warf ihn wieder raus. (Foto: Stefan Puchner)

So ähnlich hat er das schon einmal erlebt. Im Jahr 1999, als Sauter noch Justizminister war. In der Affäre um Millionenverluste der halbstaatlichen Wohnbaugesellschaft LWS war Sauter für den damaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber der Schuldige. Sauter selbst würde wohl sagen: der Sündenbock. Stoiber feuerte seinen Justizminister nach nur einem Amtsjahr, doch Sauter wollte das nicht akzeptieren. Als Stoiber in einer Kabinettssitzung die Entlassungsgründe vortrug, kommentierte Sauter dies mit dem Wort "Schafscheiß". Erst als der Landtag die Demission in einer Plenarsitzung bestätigen sollte, legte er sein Amt nieder. Als Abgeordneter sitzt Sauter bis heute im Maximilianeum.

In der CSU-Fraktion gehen viele davon aus, dass Sauter in der Masken-Affäre genauso stur bleibt wie damals. Auch am Donnerstag will er auf SZ-Nachfrage nicht sagen, wie hoch sein Anwaltshonorar war, das er für den Entwurf der Masken-Verträge bekommen hat. Fraktionschef Kreuzer verlangt, dass Sauter "sich in dieser Angelegenheit von seiner anwaltlichen Schweigepflicht entbinden" lässt.

Als Anwalt und Politiker hat er gehörigen Einfluss

Doch Sauter beharrt auf dieser Pflicht - und schießt gegen Kreuzer zurück. Der dürfe ihn "nicht unter Druck" setzen, sagt Sauter. Und dass er von Kreuzer erwarte, dies künftig zu berücksichtigen. Sauter betont, dass es unvermeidlich sei, Kenntnisse, Fähigkeiten und Informationen aus seiner anwaltlichen Tätigkeit auch als Abgeordneter mitzunehmen - und umgekehrt. Er halte sich aber an rechtliche Vorschriften. "Mandatsträger dürfen sich aus ihrem Mandat keine unlauteren Vorteile für ihre Berufstätigkeit verschaffen", sagt Sauter.

Dass seine Stellung als Anwalt und Politiker zu erheblichem Einfluss führt, zeigt ein internes Papier des Finanzministeriums zum Projekt eines Tagungszentrums am Münchner Flughafen. Beim Investor Lorenz Schmid aus Haag an der Amper wird ausdrücklich erwähnt: "Unterstützt durch MdL Sauter." Laut Landtagsunterlagen ist Sauter aber nicht als Abgeordneter, sondern als Anwalt für die Familie Schmid tätig.

Er selbst hatte im vergangenen Jahr erklärt, der Investor werde von seiner Kanzlei beraten und vertreten, auch in der Angelegenheit des Tagungszentrums. Das Ministerium schreibt in einer Anfrage des Grünen-Abgeordneten Johannes Becher zur Bezeichnung Sauters als "MdL", dass dies nach "dem Protokoll Inland der Bundesregierung - Ratgeber für Anschriften und Anregungen" und damit unabhängig davon erfolgt sei, in welcher Funktion Mitglieder des Landtags tätig werden.

Fragen der Fraktion beantwortet Sauter nicht

Als Anwalt trat Sauter auch bei einem Projekt des Universitätsklinikums München auf. Nach Angaben des Grünen-Politikers Martin Runge beauftragte das Klinikum die damalige Kanzlei Sauter und Wurm 2010 mit Beratungs-, Vermittlungs- und Konzeptionsarbeiten im Zusammenhang mit Planungen zur Nachnutzung von Gebäuden auf dem Klinik-Campus.

Im Dezember 2009, bevor das Mandat erteilt wurde, gab es laut Runge ein von Sauter unterzeichnetes Angebotsschreiben seiner damaligen Kanzlei. Darin seien die Aufgaben der Kanzlei so beschrieben worden: "Gesprächskontakte herstellen" zu "politisch Verantwortlichen, insbesondere den zuständigen Ministern", zu "den Vorsitzenden der zu beteiligenden Ausschüsse" und "ggf. auch Ministerpräsident Seehofer". Insbesondere mit Horst Seehofer, heute Bundesinnenminister, ist Sauter seit Jahren eng verbunden. Die Frage, ob er auch an Verträgen im Zusammenhang mit Maskenkäufen durch Seehofers Haus befasst war, beantwortet das Ministerium mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen gegen Nüßlein nicht. Auch Sauter hält sich hierzu bedeckt.

Wie also reagiert die CSU nun darauf, dass sich Sauter weigert, die Karten auf den Tisch zu legen? Eine Stellungnahme gab es am Donnerstag nicht von Thomas Kreuzer. Aus dem Umfeld des Fraktionschefs war aber zu hören, dass er "verwundert" sei. Kreuzer, hieß es, werde im Fall Sauter nicht locker lassen.