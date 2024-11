Ein für Sonntag geplanter Auftritt des österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner löst in Augsburg Unruhe aus. Der Frontmann der sogenannten Identitären Bewegung hatte Anhänger kürzlich zu einer „Lesung“ am ersten Advent nach Augsburg eingeladen. Wo genau, ist nicht öffentlich bekannt. Sellner gilt als einer der Vordenker der sogenannten Remigration, also der massenhaften Ausweisung von in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund.

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sprach sich in einer Mitteilung am Mittwoch vehement gegen Sellners Auftritt aus: „Für derartige Personen ist in Augsburg kein Platz“, so Weber. „Die sogenannte Identitäre Bewegung und ihre Protagonisten verachten und bekämpfen alles, was unsere freiheitliche Demokratie und unsere vielfältige und liberale Gesellschaft ausmacht.“

Die Gruppe wird vom Bundesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch beobachtet. Sie proklamiert das Ideal eines kulturell und ethnisch homogenen Staates und „verstößt gegen die grundgesetzlich verankerte Menschenwürde sowie das Demokratieprinzip“, heißt es beim Verfassungsschutz.

„Als Augsburgerin und Oberbürgermeisterin sage ich klar: Wer die Grundwerte unseres Zusammenlebens nicht nur ablehnt, sondern bekämpft, wer Hass und Zwietracht sät, wer die Zerstörung unserer Demokratie vorantreibt, ist in Augsburg nicht willkommen“, teilte Weber mit. Indirekt rief sie zur Demonstration gegen die rechtsextreme Veranstaltung auf, indem sie an die großen Demos gegen rechts zu Jahresbeginn erinnerte.

Am Königsplatz wird demonstriert

Ein Bündnis aus zivilgesellschaftlichen und politischen Organisationen hatte bereits zuvor zu einer Demo am Königsplatz aufgerufen. Sie soll um 12 Uhr stattfinden, zwei Stunden vor Sellners geplantem Auftritt. Zu den Unterstützern gehört auch Webers grüner Koalitionspartner im Rathaus. „Wir gehen diesen Sonntag gemeinsam gegen Martin Sellner und Rechtsextremismus auf die Straße und wir werden viele sein“, teilte der schwäbische Grünen-Bezirksverband mit.

Sellner nutzt seine Auftritte immer wieder auch dazu, um sich gezielt mit deutschen Behörden anzulegen. Ende Januar inszenierte er zum Beispiel einen groß angekündigten Grenzübertritt von Österreich nach Deutschland in den sozialen Medien, bei dem er von der Bundespolizei kontrolliert wurde. Ähnliche Provokationen wiederholte er auch an der Grenze zur Schweiz.

Augsburgs Oberbürgermeisterin Weber gab in ihrer Stellungnahme an, die Stadt sei auf den Auftritt vorbereitet sowie mit Polizei und Staatsschutz in enger Abstimmung. Verbieten kann die Stadt so eine Veranstaltung aber nur unter ganz bestimmten rechtlichen Bedingungen, das Grundgesetz gewährt Meinungs- und Versammlungsfreiheit.