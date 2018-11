27. November 2018, 18:47 Uhr Martin Huber "Die CSU ist grüner, als man oft glaubt"

Nach dem schlechten Wahlergebnis hat Ministerpräsident Markus Söder angekündigt, mehr Wert auf Ökologie zu legen. Dafür gab es viel Spott, doch der neue CSU-Umweltsprecher spürt ein neues Bewusstsein

Interview von Wolfgang Wittl

Man müsse kein Grüner sein, um grüne Politik zu machen, hat Ministerpräsident Markus Söder nach der Landtagswahl gesagt. Eine der wichtigsten Lehren aus dem schlechten Ergebnis für die CSU ist: Sie will umweltfreundlicher werden. Auf Martin Huber wird es dann besonders ankommen. Der 41-jährige Landtagsabgeordnete aus Altötting ist neuer Sprecher des CSU-Arbeitskreises Umwelt. Er hat mit seiner Gruppe ein 18-seitiges Papier entwickelt, wie die Partei ihrem Ziel näher kommt.

SZ: Herr Huber, Sie sollen die CSU grüner machen. Wissen Sie, worauf Sie sich da einlassen?

Martin Huber: Mit Sicherheit. Die CSU ist grüner, als man oft glaubt. Wir müssen wieder deutlich machen, dass Umwelt und Ökologie für unsere Partei Kernthemen sind, die wir in der Vergangenheit leider nicht immer so gut rübergebracht haben.

Ihr Vorgänger Josef Göppel kann Ihnen darüber aus leidvoller Erfahrung sicher einiges erzählen.

Josef Göppel hat Hervorragendes geleistet.

Nur gehört hat man nicht auf ihn.

Natürlich hatte er auch Schwierigkeiten. Aber ich habe den Eindruck, dass wir in der Partei ein neues Bewusstsein erleben. Wir machen als Arbeitskreis Umwelt jetzt vieles gemeinsam mit anderen Arbeitskreisen, das stimmt mich sehr optimistisch.

Gerade in der Landtagsfraktion gab es zuletzt große Vorbehalte gegen Umweltthemen. Woher nehmen Sie Ihre Zuversicht?

Zum Beispiel beim Flächenverbrauch: Es ist völlig neu, dass in der Partei jetzt Umweltpolitiker und Kommunalpolitiker gemeinsam Ideen entwickelt haben, wie wir den Verbrauch reduzieren können. Auch in der Landtagsfraktion ist allen klar, dass Themen wie Nachhaltigkeit und Ökologie immer mehr Menschen betreffen.

Viele Ihrer Vorschläge sind nur Absichtserklärungen. Sie wollen eine Versöhnung von Wirtschaft und Umwelt, ein plastikneutrales Bayern, neue Schutzgebiete. Reicht es, das Wort "ökologisch" in die Verfassung schreiben zu wollen?

Es ist schon ein starker Ausdruck, wenn man sich in der Verfassung zu etwas bekennt. Natürlich muss das unterfüttert werden. Wir wollen Bayern zum umweltfreundlichsten Wirtschaftsstandort der Welt machen. Wir wollen die Forschung vorantreiben, um eine Alternative zum Plastik zu schaffen. Im Einzelhandel soll nur so viel Verpackung verwendet werden, wie wir wiederverwerten können. Wir wollen einen geschlossenen Stoffkreislauf in der Industrie. Das alles ist sehr konkret.

Die Vorschläge müssen aber auch umgesetzt werden. Daran hat es oft gehapert.

Umwelt und Nachhaltigkeit genießen im neuen Koalitionsvertrag einen großen Stellenwert. Man merkt, dass ein neues Bewusstsein da ist - in der Fraktion, in der Partei und in der Staatsregierung.

Der Koalitionsvertrag setzt beim Umweltschutz vor allem auf das Prinzip Freiwilligkeit. Ist das nicht gleichbedeutend mit dem Prinzip Hoffnung?

Noch mal zum Flächenverbrauch: Die Grünen wollen ja eine verpflichtende Begrenzung auf fünf Hektar am Tag in Bayern. Nur konnte mir noch niemand die Frage beantworten, was passiert, wenn es konkret wird. Was machen wir, wenn ein Landkreis sein Krankenhaus erweitern will, aber das Flächenkontingent erschöpft ist? Machen wir dann Ausnahmen? Wir wollen diese Richtgröße von fünf Hektar Flächenverbrauch am Tag, aber wir müssen Möglichkeiten lassen, um Vorhaben umzusetzen. Da geht es nicht um Logistikzentren, da geht es um Kindergärten, Krankenhäuser und Schulen.

Die CSU will grüner werden. Warum hat sie dann das Umweltministerium an die Freien Wähler abgegeben?

Das ist schon etwas, was uns Umweltpolitiker sehr schmerzt. Vor allem, weil wir mit Marcel Huber einen Top-Mann an dieser Stelle hatten. Aber eine Koalition heißt auch, dass Ministerien abzugeben sind.

Will die CSU die Verantwortung an die Freien Wähler weiterreichen, falls es doch nicht so klappt mit den neuen Zielen?

Nein. Mein Eindruck ist: Die neue Staatsregierung arbeitet sehr kollegial und pragmatisch zusammen.

Horst Seehofer hatte das Thema Umwelt als Ministerpräsident erkannt. Die Fraktion hat ihn mit seinem Wunsch nach einem dritten Nationalpark abblitzen lassen.

Horst Seehofer hat dem Thema Nachhaltigkeit große Bedeutung beigemessen. Der dritte Nationalpark hat aber vor Ort großen Widerstand ausgelöst. Ich möchte mich in dieser Debatte nicht auf eine einzige Maßnahme beschränken. In unserem Papier steht: Zum Schutz der Artenvielfalt ist es die Überlegung wert, die Schutzgebiete insgesamt auszuweiten. Das muss nicht ein dritter Nationalpark sein, das können auch viele kleinere Maßnahmen sein.

Trotzdem: 80 Prozent der Bayern sind für einen dritten Nationalpark. Braucht es manchmal nicht auch ein klares Symbol?

Normalerweise kommt der Vorwurf, es werde zu viel Symbolpolitik gemacht. Entscheidend ist doch, dass in der Sache etwas vorangeht. Dafür wollen wir kämpfen, auch mit kleineren Schutzgebieten.

Schöpfung und Natur sind durch und durch konservative Themen. Warum benötigt die CSU erst eine missratene Landtagswahl, um das zu erkennen?

Den Arbeitskreis Umwelt in der CSU gibt es nicht erst seit gestern, wir haben die Themen durchaus behandelt.

Ohne mit ihnen durchzudringen.

Das ist sicher ein Problem, ja. Deshalb müssen wir jetzt deutlich machen: Wir kümmern uns darum, und zwar alle zusammen. Glaubwürdigkeit kommt immer mit dem Tun, nicht mit dem Reden. Das sieht auch unser Ministerpräsident so.

Als Heimatminister hat Markus Söder die umstrittenen Änderungen im Alpenplan veranlasst.

Und jetzt hat er dafür gesorgt, dass diese Änderungen wieder zurückgenommen werden. Das ist ein starkes Signal. Markus Söder legt sehr viel Wert darauf, dass wir das Thema Nachhaltigkeit intensiv besetzen. Wir spüren seine volle Unterstützung.