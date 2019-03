4. März 2019, 18:49 Uhr Marloffstein Hund beißt Sechsjährigen

Ein Hund hat einen Sechsjährigen gebissen, die mutmaßliche Halterin ist dann geflüchtet. Der Bub habe seine Mutter beim Spaziergang mit dem Rad begleitet, als ein etwa kniehoher weißer Hund ihn ins rechte Handgelenk gebissen habe, teilte die Polizei am Montag mit. Wie die Mutter den Beamten sagte, war der Hund angeleint. Die Hundehalterin sei mit einer zweiten Frau unterwegs gewesen. Beide flüchteten nach der Attacke in Marloffstein (Landkreis Erlangen-Höchstadt) am Sonntagnachmittag.