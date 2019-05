3. Mai 2019, 11:04 Uhr Vorstoß aus der CSU Söder fordert Steuerreform in zweistelliger Milliardenhöhe

Markus Söder bei seinem Treffen am Freitag mit Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (rechts) in Wien.

Unternehmen in Deutschland sollen nach Willen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) künftig fünf Prozentpunkte weniger an Steuern zahlen.

Bei seinem Österreich-Besuch stellt er vier Punkte vor, mit denen er den jahrelangen "steuerpolitischen Stillstand in Deutschland" beenden will. Die Bürger sollen bei der Stromsteuer entlastet werden.

Der Vorstoß ist offenbar nicht mit CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer abgestimmt.

Von Wolfgang Wittl

Mit einer Steuerreform in zweistelliger Milliardenhöhe will CSU-Chef Markus Söder die Union nach eigenen Worten wieder in die Offensive bringen. "Es kann nicht sein, dass wir Woche für Woche nur abstruse Vorschläge der SPD negieren", sagte Söder am Rande einer Auslandsreise in Wien. Vielmehr müsse die Union nach einem jahrelangen "steuerpolitischen Stillstand in Deutschland" wieder selbst Perspektiven aufzeigen. Dazu will die CSU nach der Europawahl am 26. Mai mehrere Konzepte vorlegen. Den Anfang will sie mit einer grundlegenden Steuerreform machen. Die Pläne sind dem Vernehmen nach nicht mit CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer abgesprochen.

Söder nannte vier Punkte. Um Deutschland international konkurrenzfähig zu halten, wolle er die Unternehmensteuer um fünf Prozentpunkte absenken. Man müsse von der Spitze der Belastung wieder "in eine geordnete Struktur kommen". Österreich habe es mit der größten Steuerreform in seiner jüngeren Geschichte vorgemacht, sagte Söder bei seinem Besuch in Wien. Die Koalition von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich soeben auf eine Entlastung von etwa sechs Milliarden Euro verständigt. Als bayerischer Ministerpräsident fürchtet Söder die Konkurrenz zum Nachbarland. Schon jetzt gebe es Anzeichen, dass Unternehmen nach Österreich abwanderten.

Mit einer Senkung der Stromsteuer will Söder auch die Bürger entlasten. Die Energiepreise entwickelten sich zu einem "echten Nachteil für Deutschland". Die Energiewende müsse neu konzipiert werden, ansonsten werde man die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig verlieren. Sie habe bislang nur "unendlich viel Geld gekostet und keinen Erfolg gebracht".

Deutlich positionierte sich Söder gegen eine Kohlenstoffdioxid-Bepreisung: "Das wäre ein Schub für die AfD in Deutschland und für radikale Kräfte und würde am Ende nicht den gewünschten Effekt bringen." Eine solche Debatte bedeute im Endeffekt nur, dass sie auf Kosten des ländlichen Raums und zugunsten der Städte ausgetragen würde. Anders als in den Metropolen seien viele Menschen auf dem Land auf das Auto angewiesen.

Die vereinbarte Regelung im Koalitionsvertrag, wonach der Solidaritätszuschlag für 90 Prozent der Bürger abgeschafft werden soll, hält Söder für verfassungswidrig. Er fordert einen vollständigen Abbau des Soli. Generell gehe es darum, Investitionsanreize und keine Belastungen zu schaffen. Sollten Erben ihr Haus innerhalb von zehn Jahren energetisch sanieren, sollen sie diesen Betrag komplett absetzen können.

In all diesen Fragen will sich Söder in den kommenden Wochen mit der SPD auseinandersetzen. Bereits am Montag will der CSU-Vorstand ein Konzept zur Grundrente beschließen. Zu den bisherigen Plänen sagte Söder: Es könne nicht sein, "dass wir wegen den Wahlen in den neuen Bundesländern alle haushalterische Vernunft über Bord werfen".