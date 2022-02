Von Andreas Glas und Johann Osel

Damit jeder versteht, dass dieser Dienstag eine Zäsur ist, schickt Markus Söder (CSU) diesen Satz voraus: "Wir können heute feststellen, dass der Höhepunkt wohl von Corona erreicht ist." Man müsse nun "den stufenweisen Einstieg in den Ausstieg" planen, sagt der Ministerpräsident. Die ersten Stufen in Richtung Pandemie-Ausgang hat sein Kabinett zuvor in einer Videoschalte beschritten: keine Kontaktbeschränkungen mehr für Geimpfte, mehr 2 G statt 2-G-Plus, mehr 3 G statt 2 G. "Der Staat kann nicht auf Dauer die Verantwortung für jeden Einzelnen übernehmen. Die Eigenverantwortung wird eine stärkere Rolle spielen."